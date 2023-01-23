Некрополь Саккара служил древнеегипетской столице Мемфису и может похвастаться многочисленными пирамидами. В течение многих лет археологи раскопали там много гробниц, артефактов и мумий. В марте 2022 года они обнаружили пять 4000-летних гробниц, найдя 250 расписанных деревянных саркофагов с целыми мумиями и 150 статуэток разных богов на Кладбище древних животных. Там также была коллекция косметики, бронзовых сосудов и систр (ударный музыкальный инструмент).

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Что известно о тексте

В одном из обнаруженных в марте саркофагов находился папирусный свиток, который, по мнению исследователей, имел размер около 9 метров и содержал главу из Книги Мертвых, написанную иероглифами. Его отправили в лабораторию Египетского музея в Каире для дальнейшего изучения.

После того как папирус был полностью отреставрирован, его реальный размер составил 16 метров. И теперь ученые подтвердили, что свиток действительно содержит заклинания из Книги Мертвых. Они говорят, что это первая за столетие находка полностью сохранившегося свитка.

По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, папирус будет представлен на открытии Большого египетского музея в Каире в этом году.

Что такое Книга мертвых на самом деле