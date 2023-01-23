Некрополь Саккара служил древнеегипетской столице Мемфису и может похвастаться многочисленными пирамидами. В течение многих лет археологи раскопали там много гробниц, артефактов и мумий. В марте 2022 года они обнаружили пять 4000-летних гробниц, найдя 250 расписанных деревянных саркофагов с целыми мумиями и 150 статуэток разных богов на Кладбище древних животных. Там также была коллекция косметики, бронзовых сосудов и систр (ударный музыкальный инструмент).
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Что известно о тексте
В одном из обнаруженных в марте саркофагов находился папирусный свиток, который, по мнению исследователей, имел размер около 9 метров и содержал главу из Книги Мертвых, написанную иероглифами. Его отправили в лабораторию Египетского музея в Каире для дальнейшего изучения.
После того как папирус был полностью отреставрирован, его реальный размер составил 16 метров. И теперь ученые подтвердили, что свиток действительно содержит заклинания из Книги Мертвых. Они говорят, что это первая за столетие находка полностью сохранившегося свитка.
По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, папирус будет представлен на открытии Большого египетского музея в Каире в этом году.
Что такое Книга мертвых на самом деле
- Книга мертвых в действительности не является книгой в прямом смысле. Не существует единого экземпляра, как это показано в некоторых фантастических фильмах о древнем Египте.
- На протяжении веков существовало много ее версий, состоявших из отдельных папирусов или свитков. Все они уникальны, с выбором заклинаний, часто приспособленных к конкретным потребностям умерших королевских особ и высокопоставленных членов египетского общества.
- Эти "книги" были сборниками заупокойных текстов и заклинаний, чтобы помочь умершим в их путешествии по подземному миру (Дуат). Они не считались священными текстами, как Библия или Коран.
- Сначала их рисовали на предметах или писали на стенах погребальных камер. Со временем к ним добавились иллюстрации, а также заклинания стали писать на внутренней стороне гробов или льняных саванов, в которые заворачивали умерших.
- Из 192 известных на сегодня заклинаний ни одна рукопись не содержит их все.
- Самым известным примером сегодня является Папирус Ани, найденный в Луксоре в 1888 году, хранящийся сейчас в Британском музее. Но такие находки становятся все более редкими.