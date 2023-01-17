Экземпляр фундаментального трактата Исаака Ньютона "Оптика", который он приобрел около 20 лет назад, оказался из личной библиотеки самого автора. Она считалась утраченной на протяжении многих десятилетий. Книга будет выставлена на продажу на ярмарке редких книг в Сан-Франциско 3-5 февраля 2023 года по цене 375 000 фунтов стерлингов.

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Что известно

Исаак Ньютон – один из самых выдающихся и известных ученых в истории. Среди многих сфер его интересов была оптика и природа света. Он провел десятки экспериментов, написал много трудов, противостоял критикам, но в конце концов оказался прав в своих теориях. Все его идеи в конце концов легли в основу последнего трактата Ньютона "Оптика", опубликованного в 1704 году. Труд стал значительным вкладом в оптическую науку, став в один ряд с "Astronomiae Pars Optica" Иоганна Кеплера и "Traité de la Lumière" Гюйгенса. Она, в отличие от некоторых предыдущих работ Ньютона, была написана на английском, что делало ее гораздо более читабельной для аудитории.

Ньютон умер без завещания в 1727 году, и его книги были проданы вместе с другим имуществом человеку по имени Джон Хаггинс, смотрителю Флотской тюрьмы.

Хаггинс купил их в качестве подарка для своего сына Чарльза, ректора в Оксфордшире, а затем книги перешли к преемнику Чарльзу Хаггинсу в должности ректора, доктора Джеймса Масгрейва.

Далее книги перешли к его сыну, сэру Джеймсу Масгрейву, и оставались в семье на протяжении многих поколений, пока значительная часть их библиотеки Ньютона не была продана в 1920 году.

Когда ДиЛаура купил этот экземпляр более 20 лет назад у английского дилера редких книг в Западном Сассексе, ни покупатель, ни продавец не имели никакого представления о его истории. ДиЛаура описал свою находку как "событие, которое происходит раз в жизни коллекционера", и это действительно так. Коллекционеры и торговцы редкими книгами любят хорошие истории о переоткрытии,

– говорит Пом Харрингтон, владелец компании Peter Harrington Rare Books, занимающейся продажей книги.



Экземпляр "Оптики", купленный 20 лет назад, оказался из личной библиотеки Ньютона / Фото Peter Harrington

ДиЛаура понял, что его экземпляр "Оптики" может быть более значимым, чем он поначалу думал, когда он осветил экслибрис Джеймса Масгрейва и обнаружил под ним второй экслибрис, принадлежавший Чарльзу Хаггинсу. Наличие обоих экслибрисов обычно считается доказательством того, что конкретная книга являлась частью библиотеки Ньютона. Но ДиЛаура хотел получить дополнительное подтверждение, поэтому он проконсультировался с исследователями трудов Ньютона в Кембридже, которые пришли к выводу, что это потерянный второй экземпляр второго издания "Оптики" Ньютона 1717 года.