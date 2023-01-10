Причины снижения революционности научных работ могут скрываться в плохом финансировании, несовершенных процессах рецензирования, а также быть результатом гонки университетов за количеством, а не качеством публикуемых исследований.

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Наука деградирует

Ученые говорят, что темпы появления инноваций в науке замедляются, несмотря на беспрецедентное расширение научно-технических знаний. Исследовательская группа проанализировала данные 45 миллионов статей и 3,9 миллиона патентов за 65 лет (1945–2010) для поиска ответов на вопрос, почему так происходит.

Анализ научных работ подтверждает снижение производительности исследований в области полупроводников, фармацевтики и других направлениях;

Документы, патенты и даже заявки на гранты стали менее инновационными по сравнению с предыдущими работами и с меньшей вероятностью связывают разрозненные области знаний;

Разрыв между годом открытия и присуждением Нобелевской премии увеличился, что говорит о том, что сегодняшние вклады в науку значительно меньше, чем предыдущие.

Революционность снизилась на 91,9% в социальных науках и на 100% в физических науках. Что касается патентов, то в период с 1980 по 2010 годы темпы снижения инновационности варьируются от 78,7% для компьютеров и средств связи до 91,5% для лекарств и медицинских препаратов.

Упадок заметен и с лингвистической точки зрения. Прорывные научные исследования и патенты часто вводят в употребление новые термины. Следовательно, если инновационность снижается, то разнообразие лексики, используемой в науке и технике, тоже должно снижаться. Ученые действительно обнаружили существенное снижение этого показателя: в социальных науках на 76,5% меньше, в технологиях до 88%, в химической промышленности 32,5% и 81% для компьютеров и средств связи.

Общий тренд не исключает возможности больших прорывов. Они по-прежнему встречаются. Например, измерение гравитационных волн и разработка вакцин против COVID-19 не противоречат замедлению инновационной активности в целом. То есть понижение совокупной прорывной научной активности не исключает отдельных революционных работ.