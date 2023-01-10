Причини зниження революційності наукових праць можуть ховатись у поганому фінансуванні, недосконалих процесах рецензування, а також бути результатом гонки університетів за кількістю, а не якістю досліджень, що публікуються.
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Наука деградує
Вчені кажуть, що темпи появи інновацій у науці сповільнюються, попри безпрецедентне розширення науково-технічних знань. Дослідницька група проаналізувала дані 45 мільйонів статей та 3,9 мільйона патентів за 65 років (1945–2010) для пошуку відповідей на запитання, чому так відбувається.
- Аналіз наукових робіт підтверджує зниження продуктивності досліджень у галузі напівпровідників, фармацевтики та інших напрямах;
- Документи, патенти та навіть заявки на гранти стали менш інноваційними порівняно з попередніми роботами та з меншою імовірністю пов'язують розрізнені галузі знань;
- Розрив між роком відкриття та присудженням Нобелівської премії збільшився, що говорить про те, що сьогоднішні внески в науку є значно меншими, ніж попередні.
Революційність знизилася на 91,9% у соціальних науках та до 100% у фізичних науках. Щодо патентів, то в період з 1980 по 2010 рік темпи зниження інноваційності варіюються від 78,7% для комп'ютерів та засобів зв'язку до 91,5% для ліків та медичних препаратів.
Занепад помітний і з лінгвістичної точки зору. Проривні наукові дослідження та патенти часто вводять у вжиток нові терміни. Отже, якщо інноваційність знижується, різноманітність лексики, що використовуються в науці та техніці, теж має знижуватися. Вчені дійсно виявили суттєве зниження цього показника: у соціальних науках менше на 76,5%, у технологіях до 88%, у хімічній промисловості 32,5% та 81% для комп'ютерів та засобів зв'язку.
При цьому загальний тренд не виключає можливості великих проривів. Вони, як і раніше, трапляються. Наприклад, вимірювання гравітаційних хвиль та розробка вакцин проти COVID-19 не суперечать уповільненню інноваційної активності загалом. Тобто зниження сукупної проривної наукової активності не виключає окремих революційних робіт.