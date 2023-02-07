Об'єкт було виявлено міжнародною командою європейських астрономів під час калібрувальних випробувань середньоінфрачервоного інструменту (MIRI). Довжина астероїда, за оцінками, становить від 100 до 200 метрів.

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Випадкове відкриття

Спостереження, які проводилися для перевірки роботи фільтрів MIRI, не були призначені для полювання на астероїди.

Наші результати показують, що навіть "невдалі" спостереження Вебба можуть бути науково корисними, якщо ви маєте правильне мислення і трохи удачі. Ми виявили астероїд в головному поясі, але неймовірна чутливість "Вебба" дозволила побачити цей приблизно 100-метровий об'єкт на відстані понад 100 мільйонів кілометрів,

– сказав Томас Мюллер, астроном з Інституту позаземної фізики Макса Планка в Німеччині.

Якщо відкриття нового астероїда буде підтверджено, цей об'єкт стане одним з найменших виявлених в головному поясі і підкреслить можливості MIRI несподівано виявляти астероїди раніше невиявлених розмірів. Команда підозрює, що навіть короткі спостереження MIRI близько до площини Сонячної системи завжди будуть включати кілька астероїдів, більшість з яких будуть невідомими об'єктами.

Місія Джеймса Вебба

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба – це міжнародна програма, яку очолює NASA разом зі своїми партнерами, Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством. MIRI був розроблений завдяки партнерству 50 на 50 між NASA та ESA, де Лабораторія реактивного руху очолює зусилля США, а багатонаціональний консорціум європейських астрономічних інститутів робить свій внесок для ESA.