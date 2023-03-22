Спостерігати за сусідством планет на небі можна буде з 25 по 28 березня. Однак для цього вам знадобиться виїхати подалі від міського світлового забруднення, а також "зловити" безхмарну погоду та чистий горизонт.

Цікаво Спокійно видихаємо: науковці перерахували шанси астероїда 2023 DW врізатися в Землю

Як побачити рідкісне явище

Як повідомляють у NASA, вже після заходу Сонця можна буде спостерігати перші планети.

Найпростіше буде знайти Венеру – вона буде найяскравішою на небі.

Меркурій і Юпітер висітимуть нижче поруч майже біля горизонту. Обидвох буде видно менше години після заходу Сонця, після цього вони підуть за горизонт.

А ось щоб помітити Уран, знадобиться бінокль або телескоп. Планета буде вище і лівіше Венери.

Марс буде червоною "зіркою" високо на південному заході неба, над півмісяцем і трохи лівіше з 25 до 27 березня, потім, 28 березня, під Місяцем.



Так виглядатиме парад планет у березні / Скриншот з відео NASA

У науковому середовищі немає терміна "парад планет", проте його широко використовують для позначення події, яка відбувається, коли планети Сонячної системи шикуються в лінію на одній ділянці неба для спостерігачів із Землі. Важливо зазначити, що "планетарне вирівнювання" не слід сприймати буквально. Насправді вибудовування планет Сонячної системи в один ряд, як це часто зображують на картинках, неможливе. Оскільки планети рухаються по різних орбітах у різних площинах у тривимірному просторі, вони не можуть вишикуватися в ідеально пряму лінію. У цьому випадку йдеться тільки про те, що це відбувається щодо спостерігачів із Землі.

До речі, наприкінці квітня очікується ще один парад, цього разу з чотирьох планет: Меркурій, Уран, Венера і Марс знову вирівняються.