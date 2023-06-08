Сонячний вітер потік заряджених частинок або сонячної плазми, що періодично виривається з атмосфери Сонця і мчить у різних напрямках зі швидкістю до 800 км/с. У періоди сонячного спокою сонячний вітер виходить з полярних областей Сонця. Однак, коли Сонце наближається до піку свого 11-річного циклу активності, потоки плазми викидаються в усіх напрямках, часто прямуючи до Землі.

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Коли сонячний вітер досягає нашої планети, заряджені частинки вступають у взаємодія з магнітним полем Землі, що проявляється у заворожуючих полярних сяйвах, а також впливає на системи зв'язку та роботу супутників. Отже, розуміння сонячних процесів, зокрема зародження сонячного вітру, має вирішальне значення для точного прогнозування космічної погоди і забезпечення безпеки космічних польотів.

Parker зафіксував важливий момент

Оснащений найсучаснішими інструментами, призначеними для виявлення заряджених частинок, сонячний зонд NASA Parker Solar Probe наблизився до Сонця, ненадовго проникнувши в його атмосферу. Під час попереднього прольоту в листопаді 2021 року зонд наблизився до області, відомої як корональна діра. Ці діри утворюються, коли лінії магнітного поля Сонця роз'єднуються, слугуючи воротами, через які сонячний вітер виходить у космос.

Зазвичай лінії магнітного поля замкнуті, виходять назовні від Сонця і замикаються в іншому місці. Однак, коли сонячна активність посилюється, деякі з цих ліній можуть відкриватися і випускати частинки у вільний простір. Цей процес створює магнітний вир з відкритою горловиною, яка іноді спрямована в бік Землі. Хоча такі корональні діри невидимі неозброєним оком, їх можна виявити за допомогою рентгенівських знімків. Саме через ці отвори виривається сонячна плазма, раніше стримувана магнітними полями.

Динамічне сонячне магнітне поле: дивіться відео

Механізми, що стоять за відкриттям магнітних силових ліній, та енергія, відповідальна за прискорення заряджених частинок, довгий час вислизали від вчених, що призвело до появи двох домінуючих теорій.

Одна з них стверджує, що плазму прискорюють хвилі Альвена, тип хвиль, які поширюються в плазмі.

Інша припускає, що енергія для прискорення частинок виникає внаслідок повторного з'єднання ліній магнітного поля.

Дані, зібрані зондом Parker, вказують на те, що сонячний вітер справді виникає внаслідок хаотичного перез'єднання ліній магнітного поля Сонця.

Зонд спостерігав інтригуючі явища на перетинах надгранулярних комірок на поверхні Сонця, де частинки рухалися з дивовижною швидкістю – від 10 до 100 разів швидше, ніж середня швидкість сонячного вітру. Це явище можна пояснити лише перез'єднанням силових ліній магнітного поля, а не хвилями Альвена.

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По суті, народження сонячного вітру відбувається на кордонах комірок шириною приблизно 30 000 кілометрів, що характеризуються надзвичайно потужним магнітним полем. Переорієнтація ліній магнітного поля в цьому регіоні вивільняє величезну енергію, що призводить до вивільнення сонячного вітру, схожого на струмені води, що виходять з лійки – рівномірно і через регулярні проміжки часу.

Результати, отримані сонячним зондом Parker, не лише поглиблюють наше розуміння динаміки Сонця, але й мають далекосяжні наслідки для нашої здатності прогнозувати космічну погоду та убезпечити космічні місії. Оскільки космічний апарат NASA продовжує свою подорож до Сонця, ми можемо очікувати подальших відкриттів про фундаментальні процеси, які формують нашу зірку і впливають на наше космічне сусідство.