Розташований на Гаваях, сонячний телескоп DKIST дебютував наприкінці 2019 року, миттєво завоювавши звання найбільшого оптичного наземного телескопа, призначеного для спостережень за Сонцем. Завдяки 4-метровому головному дзеркалу, п'яти найсучаснішим науковим інструментам та адаптивній оптичній системі DKIST здатен розгледіти навіть найменші структури на поверхні Сонця.

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Детальні фото Сонця

Нещодавно опубліковані зображення демонструють заворожуючі деталі особливостей Сонця. У фотосфері, видимому поверхневому шарі Сонця, з дивовижною чіткістю видно гранули плазми і сонячні плями.

Сонячні плями, області відносно холоднішої плазми, оточені палючою фотосферою, завдячують своїми унікальними характеристиками наявності інтенсивних магнітних полів. Ці магнітні поля гальмують конвекцію і порушують теплообмін, в результаті чого сонячні плями здаються холоднішими, ніж їхнє оточення. Межі сонячних плям виявилися нерегулярними, час від часу демонструючи "містки" плазми, що перетинають їх.



Структура сонячних плям / Фото NSO

Крім того, зображення зафіксували явище грануляції у фотосфері. Цей складний процес характеризується наявністю конвективних комірок, де гаряча плазма піднімається в центрі кожної комірки і опускається по краях. Примітно, що ці конвективні комірки позначені невеликими плямами на їхніх кордонах, які позначають точки зародження магнітних силових ліній.



Грануляція в атмосфері Сонця / Фото NSO

Заглиблюючись в атмосферу Сонця, зображення DKIST відкрили складну структуру дрібномасштабних магнітних полів у хромосфері. Хромосфера, розташована над фотосферою, демонструє темні і тонкі плазмові нитки, відомі як фібрили.



На цьому зображенні в хромосфері видно темні тонкі нитки (фібрили) / Фото NSO

Ці фібрили пронизують усю хромосферу і тісно пов'язані з магнітними полями, що виходять з фотосфери. Зображення дають захоплююче уявлення про динамічну взаємодію між магнітними полями і плазмою в цьому важливому шарі атмосфери.

Фото Сонця

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Революційні спостереження DKIST дозволили вченим розгадати таємниці, приховані всередині Сонця, пропонуючи безпрецедентне розуміння його складної поведінки. Отримуючи ці детальні зображення, астрономи сподіваються поглибити наше розуміння магнітної активності Сонця та її впливу на космічну погоду, що, зрештою, допоможе нам передбачати і пом'якшувати вплив сонячних явищ на Землю.