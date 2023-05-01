Чого чекати у травні

Новий прогноз космічної погоди на травень передбачає відносно спокійний місяць. Першого та другого травня сонячне випромінювання не загрожує нічим незвичайним.

Цікаво Сонце наближається до найвищої активності, більшої за попередній максимум: чого чекати людям

Сонячні шторми середнього рівня з К-індексом 4 можна очікувати 3 травня, а також 6. Аналогічна ситуація спостерігатиметься з 23 по 26 травня з перервою 27 і повторенням 28 числа.

можна очікувати 3 травня, а також 6. Аналогічна ситуація спостерігатиметься з 23 по 26 травня з перервою 27 і повторенням 28 числа. У всі інші дні вчені не прогнозують помітних сонячних бур.

У випадку середньої сили збурень можуть спостерігатись невеликі перебої в роботі електричних мереж і супутників.

Однак не варто забувати, що сюрпризи не виключені. Так, наприклад, вчені передбачали у квітні єдину сильну магнітну бурю на 20 та 21 число з подальшим спокійним періодом аж до кінця місяця, однак уже 23 квітня сталося настільки потужне збурення, що полярні сяйва спостерігали аж в Україні, куди зазвичай вони не доходять.

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Такі прогнози є завжди приблизними, адже неможливо зі 100-відсотковою точністю передбачити поведінку Сонця, особливо враховуючи той факт, що наша зоря наближається до точки своєї максимальної активності у 2025 році. Це означає, що на нас чекає більше неочікуваних спалахів та викидів корональної маси, деякі з яких можуть бути спрямовані в бік Землі. Детальніше про сонячний цикл та його майбутнє наближення до максимуму ми розповідали в окремому матеріалі.