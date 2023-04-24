Індійський детектор LIGO закриє сліпі зони для гравітаційних спостережень на небі й загалом на порядок підвищить точність локалізації подій у Всесвіті міжнародною мережею детекторів.

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Що відомо про LIGO-India

Влада Індії виділить на проєкт близько 320 мільйонів доларів.

Будівництво планують недалеко від міста Аундха в штаті Махараштра.

Це буде комплекс будівель, включно з L-подібним інтерферометром із 4-кілометровими рукавами.

Проєкти будівель уже завершено, дороги до об'єкта підведено, частину обладнання — вакуумні камери — випробувано в лабораторії.

Оскільки проєкт LIGO-India стане калькою з проєкту LIGO-USA, то про передачу технологій і проєктної документації сторони, ймовірно, домовились.

Індія повинна просто дотримуватися перевірених рекомендацій і повторити вже реалізований проєкт.



Комп'ютерний рендер майбутнього комплексу LIGO-India / Фото LIGO-India

Інтерферометр LIGO здатний розрізнити різницю фаз у двох опорних лазерних променях, що вкаже на викривлення простору-часу. Це означатиме, що через детектор пройшла гравітаційна хвиля, яка змінила довжину пробігу лазерних променів. Що вища точність спостережень, то точніше можна визначити, на якій ділянці неба відбулася гравітаційна подія. Це може бути злиття масивних чорних дір або нейтронних зір. Точна локалізація явища дасть змогу спрямувати туди інші телескопи – оптичні, рентгенівські та радіо – і на власні очі переконатися, що там сталося саме те, що зафіксували детектори.

Детектор LIGO-India тільки за рахунок свого географічного положення на порядок збільшить точність локалізації гравітаційних явищ. Він доповнить наявну мережу гравітаційних детекторів із двох американських установок LIGO, італійської Virgo і японської KAGRA. Перші вимірювання на детекторі LIGO-India очікуються до 2030 року.