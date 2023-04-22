Метеорити та магніти

Популярний і простий метод перевірки того, чи є шматок породи метеоритом, і яким саме, ненавмисно пошкоджує безцінну інформацію, що міститься в ньому. Використання рідкоземельних магнітів, таких як неодим, повністю стирає магнітний запис у метеоритах і може створювати новий, виявили вчені з Массачусетського технологічного інституту в США та Університету Париж Сіте у Франції. Оскільки багато метеоритів, які падають на Землю, мають значний вміст заліза, це означає, що ми втрачаємо важливі дані про те, як магнітні поля в космосі змінювали ці метеорити протягом мільярдів років.

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Дотик до метеорита магнітом призводить до майже миттєвого руйнування його магнітного запису,

– пише команда дослідників MIT.

Космічні камені дають безцінні дані про формування та еволюцію планет. Їхнє вивчення дозволяє дослідити акрецію в протопланетному диску, теплову еволюцію, диференціацію планетезималей та інше. Проте потенціал цих магнітних записів у розвитку науки про планети серйозно страждає через обмеження, які накладає та техніка, яку використовують шукачі метеоритів.

Цей феномен, який вчені зафіксували й перевірили на метеоритах, раніше ніхто не досліджував, однак тепер він є підтвердженим експериментально.

Вплив магнітного поля може мати цікавий ефект і на мінерали. Коли формується шматок породи, кристали магнітних мінералів можуть вирівнюватися з магнітним полем, а в деяких випадках самі намагнічуються, забезпечуючи запис про силу і вирівнювання магнітного поля, яке його викликало. На Землі вивчення цих записів відоме як палеомагнетизм. Вчені використовують його, щоб зрозуміти історію магнітного поля Землі, як воно розвивалось і змінювалося з часом. Земля під нашими ногами багата на такі записи, і ми змогли дізнатися багато нового про нашу рідну планету.

Інші кам'янисті світи, до яких ми в майбутньому потенційно зможемо потрапити, також можуть зберігати подібні записи. Взяти хоча б Марс. Сьогодні процеси, що формували його магнітне поле мільярди років тому, більше не діють. Однак аналіз метеоритів, які часом прилітають на Землю, може розкрити секрети його глобального магнітного поля та причини його зникнення.

На щастя, вже існують методи, які можуть допомогти ідентифікувати метеорити, не руйнуючи внутрішню інформацію.