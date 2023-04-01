Магнітні бурі у квітні

Цього місяця супутникові системи NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу прогнозують лише одну сильну магнітну бурю. Це вельми цікаво, з огляду на те, що Сонячна активність набирає сили на шляху до максимуму своєї активності.

Цікаво На Сонці стався потужний спалах, який може вплинути на космічну погоду найближчими днями

Почнеться місяць із середньої по силі бурі, яка триватиме й наступного дня, 2 квітня.

З третього по дев'яте квітня приводів для хвилювання немає.

10 та 11 квітня знову збурення середньої сили.

Так само як і 16 і 17 квітня.

20 та 21 квітня перша і єдина за місяць сильна магнітна буря.

Після цього жодних подій не передбачається.

Зазначимо, що такі дані завжди є приблизними, адже передбачати сонячні спалахи дуже важко. Прогнози формуються на основі цілої низки змінних, які часто коливаються. Часом трапляються неочікувані події, які застають вчених зненацька.

У випадку сильних магнітних бур на планеті можуть спостерігатися полярні сяйва, короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо та навіть вимкнення електромереж.