Магнітні бурі у квітні
Цього місяця супутникові системи NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу прогнозують лише одну сильну магнітну бурю. Це вельми цікаво, з огляду на те, що Сонячна активність набирає сили на шляху до максимуму своєї активності.
Цікаво На Сонці стався потужний спалах, який може вплинути на космічну погоду найближчими днями
- Почнеться місяць із середньої по силі бурі, яка триватиме й наступного дня, 2 квітня.
- З третього по дев'яте квітня приводів для хвилювання немає.
- 10 та 11 квітня знову збурення середньої сили.
- Так само як і 16 і 17 квітня.
- 20 та 21 квітня перша і єдина за місяць сильна магнітна буря.
- Після цього жодних подій не передбачається.
У випадку сильних магнітних бур на планеті можуть спостерігатися полярні сяйва, короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо та навіть вимкнення електромереж.