Магнітні бурі у квітні

Цього місяця супутникові системи NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу прогнозують лише одну сильну магнітну бурю. Це вельми цікаво, з огляду на те, що Сонячна активність набирає сили на шляху до максимуму своєї активності.

Цікаво На Сонці стався потужний спалах, який може вплинути на космічну погоду найближчими днями

  • Почнеться місяць із середньої по силі бурі, яка триватиме й наступного дня, 2 квітня.
  • З третього по дев'яте квітня приводів для хвилювання немає.
  • 10 та 11 квітня знову збурення середньої сили.
  • Так само як і 16 і 17 квітня.
  • 20 та 21 квітня перша і єдина за місяць сильна магнітна буря.
  • Після цього жодних подій не передбачається.

У випадку сильних магнітних бур на планеті можуть спостерігатися полярні сяйва, короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо та навіть вимкнення електромереж.