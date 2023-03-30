Ця подія була найпотужнішим спалахом X-класу за 5-бальною шкалою оцінки сили. Крім того, ця ж сонячна пляма спричинила три дещо слабші спалахи.

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Як це вплине на Землю

Прогнозисти космічної погоди стурбовані тим, що цей сонячний спалах може стати початком несприятливої космічної погоди найближчими днями. Хоча синоптики не вірять, що корональний викид маси (КВМ) зараз прямує до Землі, вони все ж очікують турбулентних космічних погодних умов. Потужні потоки сонячного вітру зараз витікають з двох корональних дір, і очікується, що ці потоки вплинуть на Землю на вихідних.

Потоки сонячного вітру з корональних дір мають здатність викликати слабші геомагнітні бурі, які можуть спричиняти красиві полярні сяйва, але також можуть впливати на електромережі та пошкоджувати супутники на орбіті.

Це вже сьомий X-спалах цього року, що свідчить про те, що ми перебуваємо в дуже активній частині сонячного циклу. Поточний цикл, 25-й за рахунком з моменту початку спостережень за нашою зорею, досягне свого максимуму в 2025 році.

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Синоптики прогнозують, що в найближчі місяці може статися більше відключень зв'язку, полярних сяйв і, можливо, більше перебоїв в роботі електромереж і супутникового зв'язку. Все це через підвищену активність Сонця, тож найближчим часом до прогнозів варто ставитися дуже уважно.