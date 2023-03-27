Астрономи обсерваторії відстежували явище з 14 березня. Через чотири дні вихор нарешті розсіявся в хмарі намагніченого газу.

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Що відомо

"Я не можу уявити собі більш пекельного місця", – написав у своєму твітері астрофотограф Ендрю Маккарті, поділившись відзнятим ним відео.

"Учора я провів 3 години з сонячним телескопом, націленим на високе, схоже на торнадо, явище на Сонці. Цей вихровий стовп плазми заввишки в 14 земель обрушував на Сонце шматки розпеченого матеріалу розміром з Місяць".

Це явище породжується потужними магнітними полями Сонця, що сходяться в спіралеподібні структури.

Те, що ми тут бачимо, – це нитка полярної корони. Нитка – це величезна, скручена магнітна [структура], яка знаходиться над поверхнею Сонця, іноді місяцями,

– пояснює Метью Оуенс, космічний фізик з Університету Редінга

На щастя, наша планета в безпеці. Хоча цей вихор і є таким гігантським, все ж ми знаходимося за 11 700 Земель від Сонця. Та й спрямований він зовсім в інший бік: "Після виверження він попрямував над північним полюсом Сонця, тож точно не наближається до нас чи інших планет", – запевнив Оуенс.