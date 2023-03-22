Як повідомляється, залишки льодовика знайдено поблизу екватора Червоної планети. Це дуже далеко від тих регіонів, де, як відомо, сьогодні існує водяний лід. Однак вчені наголошують на тому, що це лише залишки. Вони можуть і не містити самого льоду, а тим більше талої води.

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Марсіанські льодовики

Нова знахідка свідчить про те, що водяний лід ще не так давно був більш поширеним, ніж вважалося раніше.

Давня загадка планети полягає в тому, коли (і де/куди) зникла її вода. Уся поверхня всіяна свідченнями того, що вода колись текла в річках і озерах, але ландшафт залишається сухим вже, здається, мільярди років. Деякі вчені вважають, що вони помітили підземні озера на Марсі, але інші дослідники припускають, що це просто великі шматки глини. І ці потенційні озера знаходяться поблизу марсіанських полюсів, тобто в холодних частинах посушливого і кам'янистого світу.

Минулого року ще дві статті підлили масла у вогонь, стверджуючи протилежні речі:

В одній з них було знайдено більше доказів існування підземних озер на Марсі.

В іншій зробили висновок, що видимі сигнали підземних озер є лише відображенням шарів марсіанських надр.

Тепер вчені кажуть, що про марсіанські надра можна забути: льодовикова структура знаходиться прямо на поверхні, і навіть не в напрямку до холодних полюсів, а біля екватора. Реліктовий льодовик розташований у Східному лабіринті Ноктіс (лабіринті ночі), що являє собою ділянку каньйонів з переходами в середньому хребті планети. Сам льодовик має приблизно 3,73 милі в довжину, 2,5 милі в ширину і до 1 милі у висоту (6 кілометрів, 4 кілометри та 1,6 кілометра відповідно). Знімки цієї структури зробив орбітальний зонд НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.



Залишок льодовика біля екватора Марса / Фото Pascal Lee

Ми знайшли не лід, а відкладення солі з детальними морфологічними ознаками льодовика. Ми вважаємо, що сіль утворилася на вершині льодовика, зберігши форму льоду внизу, аж до таких деталей, як поля тріщин і моренні смуги,

– каже провідний автор дослідження Паскаль Лі, планетолог з Інституту SETI.

У цій структурі все ще може бути водяний лід, але може й не бути. Марс має дуже розріджену атмосферу, а ще він дуже холодний: температура зазвичай коливається від 20 до -140 за Цельсієм. Це означає, що водяний лід міг сублімуватися дуже давно.

Сульфатні солі, можливо, покрили льодовик після вулканічної активності на Марсі в недалекому минулому.

На межі пірокластичного матеріалу – попелу, пемзи тощо – і льодовика міг утворитися шар солі.

Потім ерозія позбавляє льодовик від пірокластичного шару, залишаючи солону кірку, яка відображає різні аспекти льодовика, незалежно від того, чи залишився його крижаний вміст, чи ні.

Водяний лід не є стабільним безпосередньо на поверхні Марса, тому, якщо лід і залишився в льодовику, то, ймовірно, знаходиться на невеликій глибині, під солями.

Команда підозрює, що ця особливість є геологічно молодою і належить до останнього геологічного періоду на планеті.

Вченим потрібно провести більше спостережень і якщо лід там є, це буде благом для космічних агентств і людей, які сподіваються колонізувати Марс. Виявлення льоду поблизу екватора може дозволити людям облаштуватись у відносно більш гостинній частині планети.