Airbus зіткнулася з одним із найбільших технічних викликів у своїй історії: компанія відкликала тисячі літаків серії A320 по всьому світу, щоб встановити оновлення програмного забезпечення. Це рішення спричинило значні труднощі для авіаперевізників, адже A320 нещодавно став наймасовішим пасажирським літаком у світі, обігнавши Boeing 737. Генеральний директор Airbus Гійом Форі назвав ситуацію "серйозним логістичним викликом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Форі в соцмережі Х.

Чому Airbus відкликає тисячі літаків A320?

Особливо постраждала колумбійська Avianca, у якої понад 70% флоту виявилися під впливом проблеми. Компанії навіть довелося тимчасово припинити продаж квитків до 8 грудня. Водночас американські авіакомпанії відчули значно менший вплив: Delta та United повідомили про обмежені зміни в розкладі, а American Airlines вже оновила програмне забезпечення для всіх 209 своїх літаків.

Проблему виявили після інциденту в жовтні, коли Airbus A320 JetBlue, що летів із Канкуна до Ньюарка, раптово почав втрачати висоту. Екіпажу довелося екстрено змінити маршрут і посадити літак у Тампі. Розслідування показало, що несправність виникла в комп'ютері ELAC, який контролює тангаж літака.

За даними FAA, найімовірнішою причиною стали сонячні спалахи — потужні потоки електромагнітного випромінювання, здатні порушувати роботу електронних систем. Airbus підтвердила, що сильна радіація може "пошкоджувати критично важливі дані систем керування польотом", спричиняючи небезпечні збої.

Щоб усунути ризик, більшість літаків потребують повернення до попередньої версії програмного забезпечення, а деякі — повної заміни обладнання. Хоча процедура є відносно швидкою, масштаби відклику роблять її непростим завданням для авіаперевізників.

Проблема сонячної активності не нова: науковці попереджають, що Сонце може входити в період підвищеної активності. Дослідники зазначають, що з 2008 року рівень сонячних спалахів повільно зростає. Лише за останній місяць Земля зазнала кількох потужних спалахів, два з яких NOAA класифікувала як такі, що здатні спричинити радіозатемнення.

Як пише Gizmodo, фахівець із космічної погоди Тоні Філліпс повідомив, що великі сонячні плями продукують спалахи вже протягом тижнів і ця активність не демонструє ознак зменшення. За його словами, наразі на Сонці формується особливо велика пляма, яка повертається у напрямку Землі, а нові спалахи потенційно можуть викликати геомагнітні збурення.

Наскільки небезпечні нові спалахи Сонця?

Новий місяць почався з того, що вже першого грудня у північно-західній частині сонячного диска відбувся спалах потужністю X1.95. Його джерелом стала відома активна область AR4274, яка раніше протягом листопада вже спричинила п'ять спалахів класу X, включаючи найпотужніший цього року X5.1, що стався 11 листопада.

Після 15 листопада AR4274 зникли з поля зору, заховавшись за краєм сонячного диска під час обертання зорі. Хоча науковці висловлювали надії на те, що регіон заспокоїться й розпадеться за наступні два тижні, цього не сталося. Спочатку вчені спостерігали ознаки "багатьох корональних викидів маси" 25 листопада, які, на щастя, не мали шансу до нас дістатися. Тепер, коли регіон пройшов ще трохи свого шляху, ми маємо новий вибух.