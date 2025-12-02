У Збройних силах Ізраїлю (IDF) фактично запровадили заборону на Android смартфони для службових комунікацій серед офіцерів рангом від підполковника і вище. Відтепер усі командири цього рівня повинні користуватися лише iPhone для робочих завдань. Такий перехід пояснюється бажанням мінімізувати ризики кібератак, які можуть націлюватися на високопоставлених військових та окремі підрозділи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Jerusalem Post.

Чому IDF відмовляється від Android для старших офіцерів?

IDF прагне уніфікувати операційні системи, щоб спростити контроль безпеки, оновлення та політики керування пристроями. Армія вже кілька років забезпечує полковників та вище службовими телефонами, і в певний момент перестала підтримувати Android, видаючи виключно iPhone.

Основою рішення стало припущення, що смартфони Apple складніше зламати й відстежити, ніж Android-пристрої. Використання Android як приватного телефона залишається дозволеним, але не в оперативних чи командних процесах. Тепер заборона офіційно розширена й охоплює підполковників.

Цікаво, що цей крок збігся у часі з новим досягненням Google у сфері безпеки. У жовтні смартфони Pixel потрапили до списку схвалених пристроїв мережі інформації Міноборони США (DoDIN). До того в цьому переліку були лише iPhone та моделі від Samsung. Проте це не вплинуло на рішення ізраїльських військових, які продовжують робити ставку саме на екосистему Apple.

Які ще смартфони вважають безпечними?

Окрім iPhone, до перевірених і безпечних пристроїв часто відносять моделі від Samsung та Google — особливо ті, які проходять строгі сертифікації. У публікації на Forbes зазначено, що на осінь 2025 року смартфони Google Pixel були додані до списку схвалених для роботи з мережами оборонного значення (DoDIN) Міністерства оборони США, тобто отримали дозвіл для урядового та військового використання. Раніше в цьому списку були лише iPhone і деякі моделі Samsung, що підтверджує: не лише Apple пропонує пристрої з підвищеною увагою до безпеки.

Виробники Android-смартфонів поступово впроваджують важливі зміни: посилюють контроль над установкою програм, впроваджують системи блокування небезпечних додатків та інструменти для виявлення загроз. Наприклад, Samsung із новими версіями своєї оболонки та змінами в екосистемі Android прагне наблизити рівень безпеки до iPhone — хоча відкритість платформи й залишається слабким місцем.