У Вооруженных силах Израиля (IDF) фактически ввели запрет на Android смартфоны для служебных коммуникаций среди офицеров рангом от подполковника и выше. Отныне все командиры этого уровня должны пользоваться только iPhone для рабочих задач. Такой переход объясняется желанием минимизировать риски кибератак, которые могут нацеливаться на высокопоставленных военных и отдельные подразделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.

Почему IDF отказывается от Android для старших офицеров?

IDF стремится унифицировать операционные системы, чтобы упростить контроль безопасности, обновления и политики управления устройствами. Армия уже несколько лет обеспечивает полковников и выше служебными телефонами, и в определенный момент перестала поддерживать Android, выдавая исключительно iPhone.

Основой решения стало предположение, что смартфоны Apple сложнее взломать и отследить, чем Android-устройства. Использование Android как частного телефона остается разрешенным, но не в оперативных или командных процессах. Теперь запрет официально расширен и охватывает подполковников.

Интересно, что этот шаг совпал по времени с новым достижением Google в сфере безопасности. В октябре смартфоны Pixel попали в список одобренных устройств сети информации Минобороны США (DoDIN). До этого в этом перечне были только iPhone и модели от Samsung. Однако это не повлияло на решение израильских военных, которые продолжают делать ставку именно на экосистему Apple.

Какие еще смартфоны считают безопасными?

Кроме iPhone, к проверенным и безопасным устройствам часто относят модели от Samsung и Google - особенно те, которые проходят строгие сертификации. В публикации на Forbes указано, что на осень 2025 года смартфоны Google Pixel были добавлены в список одобренных для работы с сетями оборонного значения (DoDIN) Министерства обороны США, то есть получили разрешение для правительственного и военного использования. Ранее в этом списке были только iPhone и некоторые модели Samsung, что подтверждает: не только Apple предлагает устройства с повышенным вниманием к безопасности.

Производители Android-смартфонов постепенно внедряют важные изменения: усиливают контроль над установкой программ, внедряют системы блокировки опасных приложений и инструменты для выявления угроз. Например, Samsung с новыми версиями своей оболочки и изменениями в экосистеме Android стремится приблизить уровень безопасности к iPhone - хотя открытость платформы и остается слабым местом.