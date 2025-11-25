Орієнтовна ціна першого складного iPhone становитиме 2 399 доларів. Це один із найвищих прогнозів, хоча ранні оцінки коливалися між 1 800 доларів і 2 500 доларів. Позиція Ляо збігається з більш ранніми заявами інших інсайдерів: Мін-Чі Куо припускав ціну в межах 2 000–2 500 доларів, а Марк Гурман з Bloomberg очікує приблизно 2 000 доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Investing.com.

Скільки може коштувати складний iPhone і що про нього відомо?

Вартість смартфона буде настільки високою через комплектуючі преміумкласу. На думку Fubon Research, дисплейна панель і складний шарнір стануть головними чинниками, які підштовхнуть ціну до верхньої межі прогнозів.

Як пише Macrumors, попит на пристрій значною мірою залежатиме від ціни, проте аналітики вважають, що Apple зможе реалізувати близько 5,4 млн складних моделей у 2026 році. Очікується, що у цей період глобальний попит на смартфони може знизитися, і складні моделі стануть "єдиною зіркою" ринку.

Звіт також зазначає, що Apple готує низку змін для камер 2026 року. Зокрема, у лінійці iPhone 18 Pro має з’явитися перший змінний отвір діафрагми. Водночас для складного iPhone цей модуль наразі не передбачений, але очікується, що він отримає подвійну основну камеру з ширококутним та ультрашироким об’єктивами й дві фронтальні камери.

Який новий сервіс Apple готує з підтримкою штучного інтелекту?

Apple планує у 2026 році представити новий сервіс Health+, який доповнить застосунок Health функціями штучного інтелекту. Система надаватиме персональні рекомендації з харчування, активності та способу життя, а також інтегрує відеопоради від експертів з медицини.

Health+ матиме функції персонального тренера зі здоров’я. Користувачі отримуватимуть рекомендації, засновані на їхніх даних про активність, харчування та спосіб життя. Крім того, у додатку з’являться навчальні відео від медичних спеціалістів, які пояснюватимуть особливості різних станів здоров’я та способи їх покращення.