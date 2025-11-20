Apple оголосила добірку найкращих застосунків та ігор року для своїх платформ. Керівник App Store Worldwide Карсон Олівер назвав фіналістів "талановитою та різноманітною групою розробників", які створили досвід, що надихає користувачів, допомагає розкривати творчість, освоювати нові інструменти та відкривати нові пригоди у світі ігор. Про це поідомляє 24 Канал із посиланням на Apple.

Що увійшло до фінального списку App Store Awards 2025?

Компанія відібрала по кілька фіналістів у кожній категорії – від мобільних застосунків для iPhone до ігор Apple Arcade та продуктів для Apple Vision Pro. Окремо Apple відзначила проєкти, що мають культурний вплив і сприяють кращому розумінню та взаємодії людей у спільнотах.

Фіналісти App Store Awards 2025:

iPhone App of the Year:

– BandLab

– LADDER

– Tiimo

iPhone Game of the Year:

– Capybara Go!

– Pokémon TCG Pocket

– Thronefall

iPad App of the Year:

– Detail

– Graintouch

– Structured

iPad Game of the Year:

– DREDGE

– Infinity Nikki

– Prince of Persia Lost Crown

Mac App of the Year:

– Acorn

– Essayist

– Under My Roof

Mac Game of the Year:

– Assassin's Creed Shadows

– Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

– Neva

Apple Arcade Game of the Year:

– Katamari Damacy Rolling LIVE

– PGA Tour Pro Golf

– WHAT THE CLASH?

Apple Vision Pro App of the Year:

– Camo Studio

– D-Day: The Camera Soldier

– Explore POV

Apple Vision Pro Game of the Year:

– Fishing Haven

– Gears & Goo

– Porta Nubi

Apple Watch App of the Year:

– GO Club

– Pro Camera by Moment

– Strava

Apple TV App of the Year:

– HBO Max

– PBS KIDS Video

– Super Farming Boy 4K

Cultural Impact Finalists:

– Art of Fauna

– A Space for the Unbound

– Be My Eyes

– Chants of Sennaar

– despellote

– Focus Friend

– Is This Seat Taken?

– Retro

– StoryGraph

– Venba

– Whoscall

– Yuka

Як пише MacRumors, Apple повідомила, що переможців серед цих фіналістів оголосять протягом найближчих тижнів. Детальні відомості про кожен застосунок доступні на офіційному сайті компанії.

Як найкращі додатки для Android обрали в Google?

Google опублікувала перелік найкращих Android-додатків 2025 року. У списку – застосунки для навчання, фотообробки, продуктивності, сімейного дозвілля та навіть ролі для смартгодинників і авто. У кожній категорії Google обрала одного переможця.