Google оголосила переможців щорічного рейтингу Android-додатків. Компанія сформувала список із десяти апок, кожен з яких очолив свою категорію. Ігрові номінації залишилися у розділеному вигляді й доступні лише у блозі Google, тоді як список інших переможців компанія оприлюднила публічно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Google.

Які застосунки Google визнала найкращими у 2025 році?

Добірка містить мікс популярних і менш відомих рішень — від медитації та мовного навчання до нотаток і дитячих ігор. Ось перелік номінацій і переможців, уже з перекладом українською:

Найкраще для розваг: Edits — простий застосунок для легкого відеоредагування контенту в Instagram.

Найкраще для особистісного розвитку: Focus Friend by Hank Green — допомагає зменшити кількість цифрових відволікань і триматися подалі від спокус інших апок.

Найкращий щоденний інструмент: Wiser — стислий виклад книжок у форматі 15-хвилинних основних тез.

Найкраща прихована перлина: Pingo AI Language Learning — мовний застосунок, який Google виділила як недооцінену, але дуже корисну знахідку.

Найкраще для родин: ABCmouse 2: Kids Learning Game — навчальні ігри, книги, відео та пісні для дітей 2–8 років.

Найкраще для кількох пристроїв: Luminar: Photo Editor — фоторедактор із синхронізацією та підтримкою роботи на різних гаджетах.

Найкраще для смартгодинників: SleepisolBio: сон, будильник — аналізує сон через розумний годинник і пропонує персональні інсайти.

Найкраще для великих екранів: Goodnotes — зручніший інструмент для нотаток на планшетах та інших пристроях із великими дисплеями.

Найкраще для авто: SoundCloud: Музика, яку ти любиш — доступ до музичної бібліотеки й нових треків у дорозі.

Найкраще для XR-пристроїв: Calm – Sleep, Meditate, Relax — XR-версія відомого медитаційного застосунку.

Як пише Vice, компанія зазначає, що рейтинг має показати різноманітність Android-екосистеми й підкреслити найкращі рішення, які допомагають у повсякденних завданнях, навчанні, творчості та відпочинку.

Яка функція може зʼявитись в Android, щоб зберегти вашу батарею?

Google запроваджує нову політику, яка покликана зменшити витрату енергії Android-смартфонів. Починаючи з 2026 року, додатки, що зловживають роботою у фоні, отримуватимуть попередження у Google Play і втратять місця в рекомендаціях.

Google представила нову метрику під назвою "excessive partial wake locks", розроблену спільно з Samsung. Вона дозволяє виявляти додатки, які утримують телефон у "активному" стані, навіть коли користувач не взаємодіє з ним. Якщо застосунок утримує wake lock понад дві години на добу, його робота вважається надмірною. Механізм wake lock потрібен для певних сценаріїв, наприклад, коли користувач слухає музику при вимкненому екрані. Але деякі програми зловживають цією функцією, змушуючи процесор або дисплей працювати без потреби, що значно скорочує час автономної роботи пристрою.