Мініатюрне джерело безперебійного живлення (міні-ДБЖ постійного струму) стає надійним рішенням, яке гарантує безперервне живлення роутера та іншої електроніки за невеликі кошти, розповідає 24 Канал.

Чому міні-ДБЖ є кращим рішенням для домашньої мережі?

Для багатьох користувачів Wi-Fi роутер є чи не найважливішим пристроєм у квартирі, адже від нього залежить автоматизація побуту та робочі процеси. Міні-ДБЖ постійного струму виконує роль зовнішнього акумулятора, який підтримує роботу не лише маршрутизаторів, а й модемів чи камер спостереження.

На відміну від потужних зарядних станцій такий ДБЖ є значно доступнішими. Його вартість коливається від 1500 до 5000 гривень, залежно від кількості портів та необхідної потужності.

Зазвичай такі пристрої пропонують вихідну напругу 5 В, 9 В або 12 В. Важливо підключати техніку до відповідного порту, оскільки різні роз'єми можуть мати обмеження за потужністю.

Головною перевагою є миттєве перемикання на живлення від батареї у разі аварії в електромережі. Процес переходу з перемінного на постійний струм відбувається без затримок, що критично важливо для систем безпеки та безперервного відеоспостереження.

Компактні розміри дозволяють легко розмістити безперебійник поруч з обладнанням або навіть брати його з собою в поїздки.

Спеціальні індикатори на корпусі допомагають відстежувати рівень заряду як самого пристрою, так і підключених гаджетів, що дозволяє грамотно розподіляти залишок енергії.

Окрім автономності, міні-ДБЖ забезпечує захист від коротких замикань, стрибків напруги та перевантажень, тому користувачі можуть не хвилюватися за цілісність дорогої електроніки.

Це вигідна інвестиція, яка запобігає втраті зв'язку та зайвому стресу у найвідповідальніші моменти, тож рекомендуємо подбати про те, щоб ваш інтернет був забезпечений автономним живленням.

До речі, окрім цього слід також пересвідчитися, що у вас саме енергонезалежний оптико-волоконний спосіб підключення, адже лише він забезпечить вам роботу мережі під час вимкнень електроенергії.