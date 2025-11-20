Google объявила победителей ежегодного рейтинга Android-приложений. Компания сформировала список из десяти апок, каждый из которых возглавил свою категорию. Игровые номинации остались в разделенном виде и доступны только в блоге Google, тогда как список других победителей компания обнародовала публично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

Какие приложения Google признала лучшими в 2025 году?

Подборка содержит микс популярных и менее известных решений - от медитации и языкового обучения до заметок и детских игр. Вот перечень номинаций и победителей, уже с переводом на украинский:

Лучшее для развлечений: Edits - простое приложение для легкого видеоредактирования контента в Instagram.

Лучшее для личностного развития: Focus Friend by Hank Green - помогает уменьшить количество цифровых отвлечений и держаться подальше от соблазнов других апок.

Лучший ежедневный инструмент: Wiser - краткое изложение книг в формате 15-минутных основных тезисов.

Лучшая скрытая жемчужина: Pingo AI Language Learning - языковое приложение, которое Google выделила как недооцененную, но очень полезную находку.

Лучше всего для семей: ABCmouse 2: Kids Learning Game - обучающие игры, книги, видео и песни для детей 2–8 лет.

Лучше всего для нескольких устройств: Luminar: Photo Editor - фоторедактор с синхронизацией и поддержкой работы на разных гаджетах.

Лучше всего для смарт-часов: SleepisolBio: сон, будильник - анализирует сон через умные часы и предлагает персональные инсайты.

Лучше всего для больших экранов: Goodnotes - более удобный инструмент для заметок на планшетах и других устройствах с большими дисплеями.

Лучше всего для авто: SoundCloud: Музыка, которую ты любишь - доступ к музыкальной библиотеке и новым трекам в дороге.

Лучше всего для XR-устройств: Calm – Sleep, Meditate, Relax - XR-версия известного медитационного приложения.

Как пишет Vice, компания отмечает, что рейтинг должен показать разнообразие Android-экосистемы и подчеркнуть лучшие решения, которые помогают в повседневных задачах, обучении, творчестве и отдыхе.

Какая функция может появиться в Android, чтобы сохранить вашу батарею?

Google вводит новую политику, которая призвана уменьшить расход энергии Android-смартфонов. Начиная с 2026 года, приложения, злоупотребляющие работой в фоне, будут получать предупреждения в Google Play и потеряют места в рекомендациях.

Google представила новую метрику под названием "excessive partial wake locks", разработанную совместно с Samsung. Она позволяет выявлять приложения, которые удерживают телефон в "активном" состоянии, даже когда пользователь не взаимодействует с ним. Если приложение удерживает wake lock более двух часов в сутки, его работа считается чрезмерной. Механизм wake lock нужен для определенных сценариев, например, когда пользователь слушает музыку при выключенном экране. Но некоторые приложения злоупотребляют этой функцией, заставляя процессор или дисплей работать без надобности, что значительно сокращает время автономной работы устройства.