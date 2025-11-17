Технология Polar ID, созданная компанией Metalenz, может изменить подход к биометрической разблокировке на Android. В отличие от типичных решений, которые используют обычную фронтальную камеру и легко обманываются фото или видео, Polar ID работает на базе метаповерхностных оптических элементов – чрезвычайно тонких, плоских линз. В сочетании с поляризованным светом они позволяют получить значительно более точную информацию о форме и структуре лица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Biometric Update.

Как работает Polar ID и почему о нем говорят?

Это первая крупная попытка Metalenz выйти на массовый рынок. Компания уже продемонстрировала работу Polar ID на тестовом смартфоне с чипом Snapdragon, что свидетельствует о готовности технологии к внедрению. Кроме того, Metalenz заключила партнерство с тайваньским производителем микросхем UMC, который будет заниматься массовым производством оптических компонентов.

Как пишет DigitalTrends, первым крупным брендом, который может использовать Polar ID, станет Samsung. В ранних сборках кода якобы уже появилось упоминание о "Polar ID v1.0" для будущего Galaxy S27 Ultra.

Polar ID позиционируют как альтернативу Apple Face ID, но в более компактном исполнении. Вместо сложного набора датчиков требуется лишь одно тонкое оптическое решение, которое способно справиться с задачей точного 3D-сканирования. Технология анализирует свет, отражающийся от лица, а не просто фиксирует изображение, поэтому ее трудно обмануть двумерными материалами.

По заявлениям Metalenz, скорость разблокировки может составлять всего лишь 180 мс, что делает технологию одной из самых оперативных на рынке. Для UMC партнерство означает выход в сегмент инновационных компонентов, которые потенциально станут стандартом в будущих гаджетах.

Для пользователей это означает возможность получить более компактные и безопасные смартфоны. Благодаря миниатюрности решений производители могут постепенно избавляться от вырезовов и "островков" на экране, не жертвуя защитой.

Metalenz и UMC планируют нарастить производство в течение 2026 года. Ожидается, что первые флагманские устройства с Polar ID появятся вскоре после этого, а сама технология может стать новым стандартом безопасной разблокировки для Android и других умных устройств.

Google вводит новую политику, которая призвана уменьшить расход энергии Android-смартфонов. Начиная с 2026 года, приложения, злоупотребляющие работой в фоне, будут получать предупреждения в Google Play и потеряют места в рекомендациях.

Начиная с 1 марта 2026 года, Google начнет штрафовать разработчиков, чьи приложения демонстрируют "плохое поведение" - то есть когда более 5% пользовательских сессий за 28 дней превышают этот лимит. Такие приложения потеряют видимость в рекомендациях Google Play, а на их странице появится красное предупреждение: "Это приложение может потреблять больше энергии, чем ожидается из-за высокой активности в фоне".