Что именно мог зафиксировать военный дрон?

Запись, которую обнародовали расследователи Джереми Корбелл и Джордж Кнапп, была сделана еще 23 августа 2012 года. Его снял беспилотник MQ-9 Reaper Воздушных сил США во время полета над Персидским заливом. Для съемки использовали инфракрасные сенсоры, а продолжительность видео составляет примерно одну минуту, пишет Daily Mail.

На кадрах видно три ярких объекта, которые летят в четко скоординированной формации. По словам авторов утечки, Пентагон не описывал их как части одного треугольного аппарата больших размеров, а классифицировал как отдельные "сферы", движущиеся вместе. В определенный момент один из объектов резко отстает от двух других, а затем почти мгновенно ускоряется и выходит вперед.

Корбелл и Кнапп обращают внимание на отсутствие каких-либо признаков традиционной авиации. На видео не видно крыльев, хвостов, стабилизаторов или следов двигателей. Они также утверждают, что объекты сохраняли равную дистанцию между собой и маневрировали так, будто их движение было "осознанно скоординировано".



Таинственные огни в небе / Фото United States Air Force

Исследователи связывают это поведение с так называемыми "пятью наблюдаемыми признаками", которые часто упоминают в контексте НЛО/UAP. В этом случае речь идет о мгновенном ускорении без видимого источника тяги – характеристику, которую современные публично известные технологии не демонстрируют.

По словам Корбелла, Министерство обороны США официально отнесло эти объекты к категории UAP – "неопределенные аномальные явления". Запись якобы хранилась в отдельном архиве материалов, куда попадают инциденты, не имеющие очевидных объяснений, таких как птицы, воздушные шары или метеорологические явления.

Полный ролик, на котором видны загадочные огни: смотрите видео

Насколько можно верить этому видео?

Авторы подкаста отмечают, что достоверность видео основывается на его происхождении. Запись сделана военной системой наблюдения, которая фиксирует значительно больше данных, чем обычная камера или смартфон.

Кнапп отдельно подчеркнул, что на первый взгляд объекты могли напоминать единый треугольный аппарат с тремя источниками света, однако детальный просмотр этого не подтверждает.

Персидский залив – источник напряжения

Персидский залив, по словам расследователей, в последние годы стал одним из регионов с повышенным количеством сообщений о UAP, поскольку ситуация там уже давно характеризуется высокой напряженностью, обусловленной противостоянием между Ираном и его региональными соперниками (в частности Саудовской Аравией), а также США. Основными факторами являются контроль над судоходством, влияние в Йемене, Ираке и Сирии, а также угроза эскалации из-за поддержки Ираном прокси-групп, пишет DW.

Учитывая это не стоит удивляться, что там летают какие-то беспилотники, в частности те модели, о которых раньше никто не слышал. Военные моряки США неоднократно сообщали о ярких объектах в небе, в частности об инциденте, когда мощный свет якобы полностью залил мостик корабля, временно лишив экипаж возможности видеть даже собственные руки.

На фоне этого вспоминают и другие резонансные эпизоды, в частности видео, представленное на слушаниях в Конгрессе США в конце 2024 года. Тогда конгрессмен Эрик Берлисон показал кадры, где ракета класса "воздух – земля" Hellfire, по утверждению свидетелей, не нанесла вреда загадочному объекту у побережья Йемена.

Несмотря на это, официальная позиция правительства США остается неизменной – подтвержденных физических доказательств существования внеземных аппаратов или существ нет.