Почему технология HYTEV пробуждает старые страхи Москвы?

Бундесвер планирует получить в 2027 году многоразовый гиперзвуковой аэрокосмический аппарат HYTEV – Hypersonic Test and Experimentation Vehicle. Речь идет о программе оборонных исследований, но ее технические параметры выводят систему далеко за рамки обычного экспериментального проекта, пишет DEFENSE EXPRESS.

Смотрите также Пилот самолета показал полярное сияние с высоты 11 километров

Разработчиком HYTEV выступает стартап Polaris Raumflugzeuge из Бремена. Контракт на создание прототипа компания получила в феврале 2025 года от BAAINBw – Федерального управления по вопросам оборудования, информационных технологий и технической поддержки при Бундесвере. Но стоимость контракта не разглашают, пишет Janes.

Ключевой момент – сроки реализации сократились: вместо 2028 года теперь официально называют завершение в 2027 году, что для оборонных программ является нетипичным и показательным сигналом приоритетности.



Гиперзвуковой аппарат HYTEV / Фото Polaris Raumflugzeuge

HYTEV задуман как двухступенчатая многократная система:

Первая ступень – это фактически самолет-носитель размером и массой, сопоставимыми с истребителем. Он будет оснащаться двумя турбовентиляторными двигателями и клиновоздушным реактивным двигателем типа aerospike. Взлет происходит с обычной взлетно-посадочной полосы, после чего аппарат разгоняется до скоростей более 5 Махов и поднимается в верхние слои атмосферы.

Вторая ступень – беспилотный ракетоплан с жидкостным ракетным двигателем. После отделения он способен вывести на орбиту до 1000 килограммов полезной нагрузки.

Оба элемента системы предусмотрены как многоразовые, что резко снижает стоимость эксплуатации и повышает оперативность применения.



Гиперзвуковой аппарат HYTEV / Фото Polaris Raumflugzeuge

Именно эти характеристики делают HYTEV особенно чувствительной темой с исторической точки зрения. В 1970-х годах в Москве серьезно опасались, что американский Space Shuttle может выполнять роль орбитального бомбардировщика – совершать один оборот вокруг Земли, заходить в атмосферу над территорией СССР, наносить удар и возвращаться обратно. Эти страхи оказались преувеличенными, но именно они стали одной из причин создания советского ракетоплана Буран.

В случае с HYTEV ситуация выглядит иначе. Это значительно более компактная и менее заметная система, которая не требует космодрома или классических ракет-носителей. Запуск с аэродрома, гиперзвуковая скорость и возможность вывода на орбиту большого груза, вроде ракет, означают принципиально новый уровень гибкости и непредсказуемости траекторий.



Гиперзвуковой аппарат HYTEV / Фото Polaris Raumflugzeuge

Формально HYTEV декларируется как платформа для оборонных исследований. Фактически же Бундесвер получает доступ к технологиям, которые ранее ассоциировались с концепциями орбитальной бомбардировки и быстрого глобального реагирования. Даже в статусе прототипа такая система является серьезным технологическим скачком и четким сигналом об изменении подходов Европы к аэрокосмической обороне.