Как будет работать интеллектуальная система управления воздушным пространством?

Стремительное развитие технологий беспилотных летательных аппаратов ставит перед современными мегаполисами новые вызовы. Ожидается, что к 2025 году коммерческий флот дронов только в Соединенных Штатах Америки превысит 800 000 единиц, что на 70% больше по сравнению с 2020 годом. Европейский Союз прогнозирует, что к 2050 году количество гражданских беспилотников достигнет 400 000 единиц, а ежегодная стоимость этого рынка превысит 10 миллиардов евро. В Украине после войны следует также ожидать появления дронов на улицах, если не будет прямого запрета. В таких условиях низковысотное воздушное пространство требует четкого регулирования, чтобы избежать рисков для людей, зданий и другого авиационного трафика, пишет Tech Xplore.

Недавнее исследование, опубликовано в научном журнале Annals of Operations Research, предлагает революционную концепцию для городов с плотной высотной застройкой, выбрав главным полигоном Дубай. Международная группа ученых из Университета Шарджи (ОАЭ), Университета Линчепинга (Швеция), Бангорского университета (Великобритания) и компании Dar AlSinah разработала интегрированную структуру, которая сочетает дизайн воздушного пространства, маршрутизацию и балансировку нагрузки.

В основе исследования лежит новый способ структурирования городского воздушного пространства с использованием сетчатой конструкции, выровненной с городской инфраструктурой, такой как дорожные сети и планирование зданий,

– прокомментировал ведущий автор исследования Али Чейту, который занимает должность профессора по управлению цепочками поставок, авиации и транспорта в Университете Шарджи.

Главные правила

Предложенная модель разделяет небо над Дубаем на два основных уровня в зависимости от высоты зданий:

Первый, "красный" слой, предназначен для зон с небоскребами высотой более 72 метров. Здесь дроны должны двигаться исключительно над главными дорожными магистралями.

Второй, "желтый" слой, охватывает зоны с застройкой ниже 72 метров, где аппараты могут летать как над дорогами, так и над крышами зданий.

Максимальная разрешенная высота операций составляет 122 метра.

Для обеспечения безопасности разработаны четкие стандарты дистанций "оставаться в стороне" (Remain Well Clear – RWC). Между беспилотниками, не перевозящими людей, горизонтальное расстояние должно составлять не менее 61 метра, а вертикальное – 46 метров. От фиксированных объектов и препятствий дроны должны держаться на расстоянии 30 метров по горизонтали и 50 метров по вертикали.

Дубай является уникальным и сложным испытательным полигоном, где плотность высотной застройки и быстрое развитие города требуют инновационных подходов к структурированию и управлению воздушной мобильностью,

– отметил профессор кафедры надежности и качества Университета Шарджи и соавтор работы Имад Альсьюф.

Математика и алгоритмы приходят на помощь

Ключевым элементом системы является использование сложных математических моделей и искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов. Исследователи сравнили несколько методов, включая генетический алгоритм (GA), поиск Табу (TS), имитацию отжига (SA) и адаптивный поиск в больших окрестностях (ALNS).

Результаты показали, что генетический алгоритм является наиболее эффективным для больших сценариев, обеспечивая на 9% выше прибыль для операторов логистики по сравнению с другими методами, при этом сокращая время вычислений на две трети.

Усовершенствованная оптимизация, эвристика и алгоритмы искусственного интеллекта необходимы для преобразования сложных проблем городской аэромобильности в действенные решения в режиме реального времени,

– говорит Али Чейту.

Лучший трафик для дронов

Кроме планирования пути от точки к точке, система содержит механизм балансировки трафика. Он предотвращает чрезмерную концентрацию дронов в отдельных сегментах сетки, равномерно распределяя нагрузку по всей сети.

Это критически важно для избежания заторов в воздухе и обеспечения равного доступа к ресурсам для различных операторов.

Вовлечены все

Проект реализован по принципу "тройной спирали", что предусматривает тесное сотрудничество между академическими кругами, промышленностью и правительством. К разработке и валидации присоединились такие организации, как Управление аэронавигации Дубая (DANS), Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA), а также шведские партнеры – компания SAAB и провайдер аэронавигационных услуг LFV.

"Сильные стороны этой работы заключаются не только в ее техническом вкладе, но и в сотрудничестве между академическими кругами, промышленностью и правительством через границы, что позволяет найти решения, основанные на реальных операционных потребностях", – подчеркнул Имад Альсьюф.

Что не так с этим замыслом

Несмотря на успешные симуляции с использованием реальных карт и высот зданий Дубая, разработчики признают определенные ограничения. Сейчас модель не учитывает динамические изменения погоды, такие как сильный ветер, и не моделирует процессы зарядки батарей в реальном времени.

Будущие исследования будут сосредоточены на интеграции сети станций подзарядки и внедрении инструментов прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Вам також буде цікаво дізнатися: як дрони інтегруються в міське життя по всьому світу

Города по всему миру постепенно переходят к эпохе "низковысотной авиации", где дроны и другие беспилотные системы становятся частью повседневной жизни. Если еще десять лет назад беспилотники ассоциировались преимущественно с военными технологиями или любительской съемкой, то теперь они все активнее интегрируются в логистику, транспорт, строительство, инфраструктуру, безопасность и медицину.

Во многих странах уже тестируют или частично используют доставку товаров дронами. Компания Amazon, например, в 2026 году расширила сервис Prime Air в США, где беспилотники осуществляют более сотни доставок ежедневно, пишет Axios. Дроны перевозят небольшие посылки, медикаменты, еду и другие товары. Такие системы особенно интересуют мегаполисы, где автомобильные пробки стали хронической проблемой.

Беспилотники уже используются для мониторинга трафика, инспекции мостов, линий электропередач и зданий. В некоторых городах дроны помогают полиции и спасательным службам быстрее реагировать на аварии, пожары или поиск людей. Китай активно интегрирует беспилотные системы в концепцию "умного города", а в странах Персидского залива дроны рассматривают как важный элемент будущей транспортной системы.

Самым амбициозным направлением стали воздушные такси – электрические аппараты вертикального взлета и посадки, известные как eVTOL. Это нечто среднее между вертолетом и большим дроном. Такие аппараты имеют несколько электромоторов, способны вертикально взлетать с крыш зданий или специальных платформ и перевозить пассажиров над пробками. В отличие от вертолетов, они значительно тише и дешевле в эксплуатации.

Над такими системами работают десятки компаний – среди них Joby Aviation, Archer Aviation, Volocopter, EHang, Lilium и Wisk Aero. В Китае компания EHang уже проводит коммерческие полеты автономных eVTOL для туристических маршрутов, пишет eVTOL.Travel. В США и ОАЭ компании Joby и Archer планируют запустить первые сервисы воздушного такси в 2026 году.

Дубай стал одним из главных полигонов для этой индустрии. Там уже строят "вертипорты" – специальные площадки для вертикальной посадки воздушных такси. Подобные проекты запускают также в Нью-Йорке, Абу-Даби, Сингапуре и Тель-Авиве. Часть маршрутов ориентирована на трансферы между аэропортами и центрами городов, где поездка автомобилем может занимать час, а eVTOL способен преодолеть маршрут за 10 – 15 минут.

Какая опасность ждет наши города, если дроны будут бесконтрольно летать в небе?

Несмотря на оптимизм компаний, главной проблемой остается регулирование воздушного пространства. Если в городах массово появятся тысячи беспилотников, это создаст новый тип транспортного хаоса – уже не на дорогах, а в небе, анализирует 24 Канал.

Без централизованного управления дроны могут начать мешать друг другу, создавать пробки в воздухе и провоцировать аварии. Особенно опасными станут районы возле небоскребов, аэропортов, больниц и густонаселенных кварталов. В отличие от автомобилей, авария воздушного аппарата угрожает не только пассажирам, но и людям внизу.

Ситуацию осложняют погодные условия. Дождь, сильный ветер, снег, туман или обледенение могут критически влиять на стабильность полета. Для больших eVTOL это особенно важно, ведь речь идет уже о человеческих жизнях. Кроме того, даже электрические воздушные такси создают шум. Если таких аппаратов станет много, города могут столкнуться с новым типом шумового загрязнения, которое и без того в мегаполисах является немалым.

Отдельной проблемой станет кибербезопасность. Беспилотные системы сильно зависят от GPS, датчиков, связи и программного обеспечения. Теоретически хакерская атака или сбой системы управления могут привести к падению аппарата или потере контроля над транспортом, который могут намеренно направить в дом или на человека.

Именно поэтому страны уже создают системы UTM – Unmanned Traffic Management. Это своеобразный "диспетчерский центр" для дронов, который автоматически будет контролировать маршруты, высоту, приоритет полетов и предотвращать столкновения. Фактически, человечество пытается построить аналог автомобильного дорожного движения, но в трехмерном пространстве.

Когда воздушные дроны начнут перевозить людей как такси?

Большинство экспертов сходятся на том, что массовые полеты воздушных такси начнутся не раньше второй половины 2020-х годов, заметил 24 Канал. Первыми будут дорогие премиальные маршруты в отдельных городах. Полноценная интеграция в общественный транспорт, где воздушное такси станет доступным для широкого населения, может растянуться до 2030-х годов.

Главными барьерами остаются сертификация, безопасность, строительство инфраструктуры и высокая стоимость. Даже в США Федеральное управление гражданской авиации только недавно завершило создание правил сертификации eVTOL. Компании также должны построить сеть посадочных платформ, зарядных станций и центров управления воздушным движением.

Несмотря на это, индустрия уже перешла из стадии футуристических концептов к реальным испытаниям. Во многих городах мира eVTOL больше не воспринимаются как фантастика. Они постепенно становятся новым типом городского транспорта, который может изменить саму архитектуру мегаполисов и представление о передвижении по городу.