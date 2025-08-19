Этот самолет разработала компания Archer Aviation. Больше о воздушном такси и о том, где оно уже вскоре может появиться – расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Каким будет воздушное такси?

Это испытание состоялось в штате Калифорния. Самолет Midnight eVTOL пролетел 55 миль или 88,5 километра за 31 минуту, достигнув максимальной скорости 202 километра в час. Таким образом воздушное судно установило собственный рекорд. Разработчики после этого испытания стремятся полноценно запустить эти такси.

Несмотря на то, что аэротакси является самолетом вертикального взлета, его испытали и в условиях использования классической взлетно-посадочной полосы и это было успешно.

Конечно же, разработчики прежде всего будут пытаться сертифицировать свой самолет в Соединенных Штатах, однако и другие страны проявили интерес. Среди них – Объединенные Арабские Эмираты. Страна на Аравийском полуострове стремится стать одним из первых центров городской воздушной мобильности, ведь аэротакси могут уменьшить нагрузку на дорогах и уменьшить выбросы в результате сгорания топлива.

Сейчас полеты на таких самолетах осуществляют четыре специалиста, однако в условиях масштабирования производства нужно будет научить больше новых пилотов, которые своего рода будут таксистами.