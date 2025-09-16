Как украинская разработка меняет подход к использованию дронов?

Украинский стартап Swarmer, основанный в мае 2023 года Сергеем Куприенко и Алексом Финком, совершил настоящий прорыв, привлекая 15 миллионов долларов инвестиций в раунде финансирования серии А. Эта сумма была предоставлена группой американских венчурных фондов, среди которых Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital и Network VC., пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова и объявления самой компании на Linkedin.

Смотрите также Новая технология делает рои дронов беспрецедентно быстрыми в реальном времени

Эта сделка стала крупнейшим финансовым вливанием в украинскую оборонную технологическую компанию за время полномасштабной войны. Хотя компания не разглашает свою точную оценку, по словам одного из инвесторов отрасли, она может колебаться в пределах от 35 миллионов до 45 миллионов долларов.

Основной продукт компании – программное обеспечение Styx AI, позволяющее одному оператору эффективно управлять группой до 25 беспилотников одновременно. Уникальность системы заключается в том, что она обучена на основе данных из более 82 000 реальных боевых миссий. Благодаря этому искусственный интеллект способен воспроизводить тактику лучших пилотов и принимать взвешенные решения в режиме реального времени. Это позволяет дронам действовать согласованно, планировать собственные маневры и прогнозировать поведение других беспилотников в рое.

По словам основателей, технология уже доказала свою эффективность в десятках тысяч боевых вылетов. Важным преимуществом является способность системы работать в условиях радиоэлектронных помех, а регулярные обновления программного обеспечения упрощают ее масштабирование и развертывание. В будущем разработчики планируют расширить возможности ИИ до управления сотнями дронов, тогда как для человека-оператора эффективным пределом является около пяти аппаратов.

Привлеченные средства позволят компании значительно расширить свои возможности и предоставить функции роения каждому беспилотнику. Это означает, что можно будет разворачивать практически неограниченное количество дронов, не завися от наличия большого количества обученных пилотов.

Что дальше?

Сейчас компания активно расширяет свою команду, имея 18 открытых вакансий, преимущественно для инженеров в сферах аппаратного обеспечения, встроенных систем, искусственного интеллекта и разработки ПО, что свидетельствует о намерении усилить свой научно-исследовательский потенциал.

О компании Swarmer

Swarmer - это украинский стартап, занимающийся разработкой автономных решений на основе искусственного интеллекта для управления роями беспилотников. Главная идея компании выражена в их лозунге: "Send drones. Keep humans" (Отправляйте дронов. Берегите людей), что подчеркивает стремление сохранить человеческие жизни с помощью технологий.