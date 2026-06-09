Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом 9 июня.

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Украина продолжит свои дальнобойные санкции.

Украина будет отвечать на любые удары России и применять свои справедливые дальнобойные санкции. Мы понимаем, что делает Россия, она хочет эскалировать отношения внутри Европейского Союза,

– сказал Зеленский.

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Он пояснил, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии обусловлено работой российской РЭБ. Страны должны наладить крепкое сотрудничество, чтобы вовремя ликвидировать все угрозы.

Зеленский добавил, что Украина уже начала соответствующую работу и имеет опыт, полученный на Ближнем Востоке, который готова применять вместе с европейскими партнерами. Президент также уточнил, что речь идет об инициативе Drone Deal, которая предусматривает обмен боевым опытом, технологиями и производством беспилотников на дефицитные западные ракеты для систем ПВО, и подчеркнул готовность в любой момент направлять украинские экспертные группы.

Глава государства добавил, что не готов публично обсуждать детали такого сотрудничества, но видит его как одно из решений.

Тогда как президент Эстонии признал, что такие инциденты, вероятно, будут продолжаться пока продолжается война в Украине, поэтому граждане должны сохранять спокойствие и понимать, что та или иная страна держит ситуацию под контролем.

Напомним, что в понедельник, 8 июня, в воздушное пространство Латвии залетел беспилотник – его успешно ликвидировали истребители НАТО. Однако отметим, тревога из-за опасности звучала в Лудзенском, Резекненском, Алуксненском и Балвском краях.

В прошлом месяце аналогичный случай произошел над Эстонией. Предполагают, что дрон был украинского производства.