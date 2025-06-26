Жуткие инновации

За этой разработкой стоят исследователи из Национального университета оборонных технологий (HUDT). Они представили целый ряд новейших военных беспилотников, поэтому этот микробот является лишь одним из нескольких изобретений, но он привлек особое внимание. Разработка подчеркивает стремительное развитие страны в высокотехнологичных военных системах, что должно вызвать беспокойство у всего западного мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Китайская индустрия робототехники стремительно развивается, несмотря на более позднюю индустриализацию по сравнению с Соединенными Штатами. В период с 2022 по 2023 год Китай запускал более половины всех роботов в мире, достигнув второго по величине годового показателя развертывания роботов, уступив лишь собственному рекорду 2021-2022 годов.

По данным China Daily, в Китае сейчас работает более 450 000 отдельных робототехнических фирм, и анализ Morgan Stanley прогнозирует, что к 2028 году дроны будут доминировать в китайском производстве робототехники.

Среди новейших разработок HUDT – микробот размером всего 1,3 сантиметра, который сравнивают с комаром. Это устройство, оснащен двумя крошечными крыльями и тремя тонкими ножками, почти незаметен невооруженным глазом.

Такой робот, как ожидает его разработчик, идеально подойдет для информационной разведки и специальных миссий на поле боя. Однако, хотя он разработан военным исследовательским центром, он имеет большой потенциал и для гражданского использования. Эти миниатюрные машины могут найти применение в медицинской науке, мониторинга окружающей среды, поиска людей после тех или иных аварий, осмотре территории после токсичного загрязнения, реагировании на природные катастрофы и тому подобное.

Пока трудно сказать, как быстро новые дроны попадут в регулярный арсенал Китая. Хотя детали по стоимости производства, времени полета и батареи остаются неизвестными, это все равно большой шаг для военной сферы страны, которая пытается обогнать США. Очевидно, что технология имеет большие перспективы, а потому ее будут модифицировать, предоставляя ей лучших характеристик автономности, еще меньшего размера или других функций.