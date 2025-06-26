Моторошні інновації

За цією розробкою стоять дослідники з Національного університету оборонних технологій (HUDT). Вони представили цілу низку новітніх військових безпілотників, тож цей мікробот є лише одним із кількох винаходів, але він привернув особливу увагу. Розробка підкреслює стрімкий розвиток країни у високотехнологічних військових системах, що повинно викликати занепокоєння у всього західного світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Китайська індустрія робототехніки стрімко розвивається, попри більш пізню індустріалізацію порівняно зі Сполученими Штатами. У період з 2022 по 2023 рік Китай запускав понад половину всіх роботів у світі, досягнувши другого за величиною річного показника розгортання роботів, поступившись лише власному рекорду 2021-2022 років.

За даними China Daily, у Китаї наразі працює понад 450 000 окремих робототехнічних фірм, і аналіз Morgan Stanley прогнозує, що до 2028 року дрони домінуватимуть у китайському виробництві робототехніки.

Серед найновіших розробок HUDT – мікробот розміром лише 1,3 сантиметра, який порівнюють із комаром. Цей пристрій, оснащений двома крихітними крилами та трьома тонкими ніжками, майже непомітний неозброєним оком.

Такий робот, як очікує його розробник, ідеально підійде для інформаційної розвідки та спеціальних місій на полі бою. Однак, хоча його розроблено військовим дослідницьким центром, він має великий потенціал і для цивільного використання. Ці мініатюрні машини можуть знайти застосування у медичній науці, моніторингу довкілля, пошуку людей після тих чи інших аварій, огляді території після токсичного забруднення, реагуванні на природні катастрофи тощо.

Наразі важко сказати, як швидко нові дрони потраплять до регулярного арсеналу Китаю. Хоча деталі щодо вартості виробництва, часу польоту та батареї залишаються невідомими, це все одно великий крок для військової сфери країни, яка намагаться обігнати США. Очевидно, що технологія має великі перспективи, а тому її будуть модифікувати, надаючи їй кращих характеристик автономності, ще меншого розміру чи інших функцій.