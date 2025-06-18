Турнір майбутнього

25 травня в китайському місті Ханчжоу відбувся перший у світі боксерський турнір між роботами-гуманоїдами, організований China Media Group під назвою "Mecha Combat Arena". Захід транслювався на національному науковому каналі CCTV-10. У змаганнях взяли участь чотири команди – чорна, рожева, зелена та червона – кожна з яких пілотувала "бойового" робота G1, створеного компанією Unitree, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Машини були здатні не лише завдавати ударів руками та ногами, але й утримувати рівновагу під час спарингу. Хоча вони мали автономні можливості для адаптації та збереження вертикального положення, ними все ще керували люди – дистанційно, за допомогою ігрових контролерів. Такий спосіб керування дозволив зменшити затримку реакції у порівнянні з голосовим управлінням чи системами захоплення руху.

Тактика й технології команд

Кожна команда обрала власну тактику для перемоги. Зелена команда під керівництвом інженера Ху Юньцяня, відомого під псевдонімом "Охоронець силового ядра", застосовувала стратегію постійного тиску – просування дюйм за дюймом. Рожева команда, очолювана Цзяо Тяньці ("Шовковий ремісник"), зробила ставку на точність і швидкість, використовуючи м’язову пам’ять і рефлекси для домінування.



Два гуманоїдних роботи Unitree G1 на рингу / Фото CMG

Робот G1: технічні характеристики

Гуманоїд G1 від Unitree здатен рухатися з високою точністю по кількох осях. Його конструкція передбачає можливість бити плечима, колінами та стегнами. Кожна рука має сім ступенів свободи – стільки ж, скільки й у людської руки. Це забезпечує природні рухи: три обертання в плечі, три – в зап’ясті, і функцію згинання ліктя.



Два гуманоїдних роботи Unitree G1 на рингу / Фото CMG

Щоб забезпечити стабільність під час динамічних боїв, розробники застосували алгоритми машинного навчання з підкріпленням. G1 вчиться балансувати, аналізуючи великі обсяги даних. Цей підхід дозволив роботу не лише бити й ухилятися, не втрачаючи рівноваги, а й адаптуватися до атак під різними кутами.



Два гуманоїдних роботи Unitree G1 на рингу / Фото CMG

Наступні кроки у розвитку

Unitree повідомила, що вже готує вдосконалену версію системи управління для майбутніх турнірів. Нова технологія дозволить ще глибше інтегрувати керування рухом і реакції, наближаючи бої роботів до максимально реалістичного формату.