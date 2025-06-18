Турнир будущего

25 мая в китайском городе Ханчжоу состоялся первый в мире боксерский турнир между роботами-гуманоидами, организованный China Media Group под названием "Mecha Combat Arena". Мероприятие транслировалось на национальном научном канале CCTV-10. В соревнованиях приняли участие четыре команды – черная, розовая, зеленая и красная – каждая из которых пилотировала "боевого" робота G1, созданного компанией Unitree, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Машины были способны не только наносить удары руками и ногами, но и удерживать равновесие во время спарринга. Хотя они имели автономные возможности для адаптации и сохранения вертикального положения, ими все еще управляли люди – дистанционно, с помощью игровых контроллеров. Такой способ управления позволил уменьшить задержку реакции по сравнению с голосовым управлением или системами захвата движения.

Тактика и технологии команд

Каждая команда выбрала собственную тактику для победы. Зеленая команда под руководством инженера Ху Юньцяня, известного под псевдонимом "Охранник силового ядра", применяла стратегию постоянного давления – продвижения дюйм за дюймом. Розовая команда, возглавляемая Цзяо Тяньци ("Шелковый ремесленник"), сделала ставку на точность и скорость, используя мышечную память и рефлексы для доминирования.



Два гуманоидных робота Unitree G1 на ринге / Фото CMG

Робот G1: технические характеристики

Гуманоид G1 от Unitree способен двигаться с высокой точностью по нескольким осям. Его конструкция предусматривает возможность бить плечами, коленями и бедрами. Каждая рука имеет семь степеней свободы – столько же, сколько и у человеческой руки. Это обеспечивает естественные движения: три вращения в плече, три – в запястье, и функцию сгибания локтя.



Два гуманоидных робота Unitree G1 на ринге / Фото CMG

Чтобы обеспечить стабильность во время динамических боев, разработчики применили алгоритмы машинного обучения с подкреплением. G1 учится балансировать, анализируя большие объемы данных. Этот подход позволил роботу не только бить и уклоняться, не теряя равновесия, но и адаптироваться к атакам под разными углами.



Два гуманоидных робота Unitree G1 на ринге / Фото CMG

Следующие шаги в развитии

Unitree сообщила, что уже готовит усовершенствованную версию системы управления для будущих турниров. Новая технология позволит еще глубже интегрировать управление движением и реакции, приближая бои роботов к максимально реалистичному формату.