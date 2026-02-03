В январе 2026 года немецкое издание Welt am Sonntag впервые обнародовало детали нового высокотехнологичного плана обороны НАТО вдоль границ с Россией и Беларусью. Речь идет о концепции под названием Eastern Flank Deterrence Line (Линия сдерживания восточного фланга, EFDL) – фактически "умную" оборонительную полосу, насыщенную сенсорами и роботизированными системами. Этот проект является частью масштабного пересмотра подходов Альянса к сдерживанию России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, делая ставку на дроны, автоматику и сетевые технологии вместо массового развертывания пехоты.

Подготовка к такому шагу продолжалась с осени 2025 года. Именно тогда, в октябре, в Брюсселе военным представителям всех 32 государств НАТО был презентован документ объемом 4,4 тысячи страниц с обновленной концепцией обороны восточных рубежей. Официально она получила название "Eastern Flank Deterrence Line" и была согласована с командованием НАТО в Европе (SHAPE). Новый план акцентирует центральную роль беспилотников, автономных систем и значительно большего – более тяжелого – вооружения на восточном фланге НАТО. Иными словами, Альянс переходит от стратегии пассивного сдерживания к активной обороне, опираясь на технологии, чтобы сделать агрессию противника максимально сложной и затратной с первых же минут возможного нападения.

Во второй половине января бригадный генерал Бундесвера Томас Леовин, занимающий должность заместителя начальника штаба по операциям в Объединенном сухопутном командовании НАТО (Izmir, Турция), впервые публично рассказал о новой концепции обороны. По его словам, на переднем крае планируется создать практически безлюдную "горячую зону", где первичное столкновение с врагом будет происходить не ценой жизней солдат, а за счет работы высокотехнологичной инфраструктуры. Леовин объяснил Welt am Sonntag, что речь идет о многоуровневой автоматизированной полосе обороны, насыщенной сенсорами и роботизированными системами, которая сначала должна обескровить наступление противника, замедлить его и выиграть время для развертывания основных сил НАТО.

"Безлюдная" передовая: сенсоры, дроны и роботы вместо пехоты

Концепция EFDL предусматривает несколько эшелонов обороны.

Первый рубеж – это плотная сеть разведки и наблюдения. Вдоль границ развернут множество сенсоров: стационарные и мобильные радары, оптические и акустические датчики, инфракрасные камеры, а также беспилотные летательные аппараты различных типов.

В наблюдательную сеть также войдет информация со спутников, самолетов раннего предупреждения (AWACS) и даже наземных роботов-"собак", которые могут выполнять разведывательные задачи. Все эти системы интегрируются в единую цифровую сеть и непрерывно отслеживают ситуацию на несколько тысяч километров впереди, фиксируя малейшие движения или признаки подготовки к атаке со стороны противника. Сенсоры будут расположены "на земле, в воздухе, в космосе и киберпространстве", и в случае обнаружения угрозы автоматически оповещать все страны НАТО в режиме реального времени.

Второй рубеж обороны – это собственно "активная" зона автоматизированной защиты, своеобразная буферная полоса, которая должна замедлить и ослабить врага еще до контакта с основными силами НАТО. Как пояснил ген. Леовин, как только сенсоры обнаружат вражеские силы или технику, в действие будут вступать дистанционно управляемые и автономные системы: ударные дроны, полуавтономные боевые машины, наземные роботизированные комплексы, а также автоматизированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Они способны самостоятельно открывать огонь или применять другие средства поражения по противнику. Например, могут быть задействованы перехватчики дронов, наземные роботизированные турели, мобильные огневые платформы. Цель этого эшелона – сорвать стремительный прорыв врага, нанести ему потери и выиграть драгоценное время, не подвергая сразу на риск жизни солдат НАТО.

Важно, что, несмотря на высокий уровень автоматизации, решение о применении летального оружия будет принимать человек. НАТО специально подчеркивает: новая система не означает "розгуманизацию войны" – контроль над тем, когда и как открывать огонь, остается за человеком в соответствии с международным правом и этическими нормами. Роботы и дроны должны выполнять роль первой линии защиты, но "последнее слово" – за офицерами.

Другими словами, речь идет о максимально безлюдной, но не полностью автономной зоне обороны. Это компромисс между эффективностью технологий и необходимостью сохранить ответственность человека за применение оружия.



Российский дрон в Польше в сентябре 2025-го / Фото Dariusz Stefaniuk / REPORTER

Такой подход родился из опыта войны в Украине. Огромное количество дронов и роботизированных систем, применяемых сегодня, доказывают эффективность технологий для сдерживания превосходящих сил противника. Европейские военные также учли проблему нехватки живой силы: по оценкам экспертов, во многих армиях

НАТО не хватает личного состава, чтобы сплошь прикрыть 1500-километровую восточную границу людьми. Автоматизированные линии обороны решают эту проблему – они выступают мультипликатором сил, что позволяет компенсировать нехватку батальонов за счет "умных" машин.

Как писало издание War on the Rocks, новые оборонительные рубежи НАТО – это не линия Мажино, за которой будут прятаться войска, а "цифровой щит", нашпигованный сенсорами, что наоборот позволит войскам действовать активнее. Машины берут на себя основной удар и статическую оборону, сохраняя самый ценный ресурс – жизни и боеспособность солдат – для решающего контрнаступления по уже ослабленному врагу.

Объединенная система управления: облако данных и ИИ на службе НАТО

Ключевой особенностью нового проекта является единая информационно-командная сеть НАТО,, обеспечивающая полную ситуационную осведомленность и координацию огня в реальном времени. Данные от всех сенсоров и разведструктур будут стекаться в командные центры Альянса практически мгновенно. Для обработки этого огромного потока информации НАТО уже привлекает современные облачные платформы на основе искусственного интеллекта.

В частности, Альянс принял решение использовать систему Palantir Maven Smart System (MSS) – программный комплекс, способен интегрировать и анализировать разведданные из различных источников (беспилотники, спутники, радары, наземные сенсоры и т.д.) и быстро выдавать команды для поражения целей. Эта система была закуплена в 2025 году по ускоренной процедуре, что стала одной из самых быстрых закупок в истории НАТО. По словам генерала Кристофера Донагью, командующего армии США в Европе, интеграция Palantir MSS дает возможность военным командирам оперативно обрабатывать массивы данных и принимать решения значительно быстрее, чем раньше.

НАТО фактически создает "цифровой хребет" своей обороны, который свяжет вместе национальные системы разных стран в единое целое., В практическом измерении это означает что любое движение врага, обнаруженное сенсорами на передовой, мгновенно будет отображаться на экранах штабов НАТО от Польши и Литвы до Брюсселя.

ИИ-система сможет самостоятельно распознать тип угрозы – скажем, рой дронов или колонну танков – и предложить оптимальные средства реагирования. Автоматически могут передаваться целеуказания ближайшим огневым средствам: зенитным комплексам, артиллерии, ударным беспилотникам. Также сеть будет координировать между собой все элементы защиты: от радаров и систем РЭБ до истребителей воздушного прикрытия. В НАТО отмечают, что такая скорость обмена данными и реагирования критически важна, чтобы опередить противника.

Как показывает опыт Украины, успешное противодействие дронам и ракетам невозможно без централизованной автоматизированной системы управления – человек физически не успевает отдать все приказы, особенно когда атака массированная. Новый цифровой мозг обороны Альянса должен эту проблему решить.

По данным Defense News, уже проводятся учения и эксперименты по интеграции подобных систем. К примеру, осенью 2025 года корпус ПВО армии США в Европе тестировал, как EFDL может объединить системы противодействия дронам разных стран в единую сеть. В Польше и Румынии уже разворачивают новые американские антидронные комплексы (система Merod от стартапа Project Eagle), обучению работы с которыми уделяют особое внимание. Эти комплексы позволяют относительно дешево сбивать вражеские беспилотники – в отличие от дорогих зенитных ракет, стоимость которых в разы больше цели.



Подобные технологии планируют масштабировать вдоль всей восточной границы Европы – от Балтии до Черного моря. Это не только повысит эффективность обороны, но и решает так называемую "дилемму стоимости": когда дешевый дрон противника заставляет тратить на него гораздо более дорогой боеприпас ПВО. Теперь НАТО хочет вооружиться системами, которые позволят сбивать рои дронов малыми средствами и в больших количествах, как того требует современный военный опыт.

Склады и резервы на границе: чтобы не возить с другого конца Европы

Еще один весомый элемент нового плана – наращивание материальных резервов непосредственно на восточном фланге. НАТО сделало выводы из первых месяцев войны в Украине, когда логистика и подвоз боеприпасов стали одним из решающих факторов. Теперь Альянс намерен заранее накопить значительные запасы оружия, амуниции и горючего в прифронтовых государствах, чтобы в случае внезапного кризиса не терять время на транспортировку с тыловых баз в Западной Европе.

По словам Левина, в приграничных с Россией странах НАТО будут размещены гораздо большие, чем раньше, склады вооружений и боеприпасов. Речь идет, частности, о специальных резервах для быстрого пополнения боекомплектов автоматизированных систем обороны на переднем крае, а также о базах техники для оперативного развертывания подкреплений из основных сил Альянса.

По информации The Guardian, Польша уже активно идет по этому пути: она создает логистические хабы в каждой пограничной гмине, где хранится техника и средства для блокирования границы – их можно развернуть в течение нескольких часов. Фактически это тайники с противотанковыми ежами, минными заграждениями, инженерным оборудованием, что сразу готово к использованию.

Одновременно союзники наращивают передовое базирование тяжелой техники. Например, в Польше, Румынии, странах Балтии уже сейчас формируется так называемый prepositioned stock – резерв танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО, которые находятся вблизи потенциального театра военных действий. В случае угрозы они могут быть задействованы немедленно, без ожидания прибытия основных сил из Западной Европы или США.

Это соответствует новой стратегии НАТО – deterrence by denial, то есть сдерживание путем немедленного отражения нападения, а не отступления с последующим отвоеванием территорий. Чтобы не допустить даже временной оккупации приграничных регионов, оборонцы на месте должны иметь все необходимое с первого дня войны.

В польском правительстве прямо заявляют, что уроки Украины показали важность запасов. Польша, которая традиционно ощущает угрозу с Востока, наращивает свой арсенал невиданными темпами. Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о подписании контракта на "самую большую систему противодействия дронам в Европе". Стоимость этого проекта – более 2 млрд евро, и он станет составляющей так называемого "дронового щита" Польши на восточной границе. Финансируется инициатива частично из фондов ЕС, в частности через программу SAFE, направленную на усиление безопасности Европы.

Интересно! Министерство обороны Польши заключает контракт на поставку многоцелевой системы противодействия беспилотникам San – договор будут подписывать консорциум Польской Группы Зbrojeniowej (PGZ) и норвежской Kongsberg. По словам министра обороны Косиняка-Камыша, San – "первая такого типа инновационная многоцелевая система в Европе", и в ее создании будут доминировать польские компании (в частности PIT Radwar, Zakłady Mechaniczne Tarnów и частная APS); планируется также софинансирование из фонда ЕС SAFE.



Система разработана как набор инструментов для выявления и нейтрализации большого количества дешевых беспилотников – задача, что стало приоритетным после ночного проникновения российских ударных дронов в воздушное пространство Польши 9–10 сентября прошлого года. Для этого San сочетает различные сенсоры (радар, камеры, акустические датчики) и методы поражения (от глушения связи до физических средств), что делает противодействие экономически более эффективным чем применение дорогих ракетных средств.

Одновременно Варшава реализует масштабный план фортификации сухопутных рубежей – проект East Shield ("Восточный щит"). На него выделено около 10 млрд злотых (примерно 2,5 млрд долларов)). "Восточный щит" включает систему инженерных заграждений, укреплений и оборонительных позиций вдоль границ с Беларусью и российским Калининградом, предназначенных замедлить и усложнить возможное вторжение.

По данным War on the Rocks, подобного масштаба инвестиций в оборону не было со времен Холодной войны. И Польша не единственная: страны Балтии строят свою Baltic Defense Line, Финляндия устанавливает новые заграждения на границе с РФ, а Европейский Союз развернул инициативу так называемой "стены дронов" вдоль восточных рубежей блока. Все эти усилия координируются с рамочным планом НАТО, чтобы соединить национальные оборонные проекты в единую сеть сдерживания.

Траншеи и "зубы дракона": какова роль традиционных укреплений?

Хотя акцент делается на высоких технологиях, Альянс не собирается отказываться и от проверенных временем средств инженерной обороны. Генерал Леовин подтвердил, что вдоль границ планируется обустроить эшелонированные заграждения: противотанковые рвы, бетонные пирамиды ("зубы дракона"), эскарпы (искусственные насыпи), колючая проволока, минные поля и другие препятствия.

Их задача – направить потенциальное наступление врага на выгодные для защитников направления, замедлить колонны бронетехники и заставить противника тратить время на проделывание проходов. Это покупает дополнительные часы и дни, необходимые НАТО для подтягивания резервов и развертывания основных сил в нужных секторах фронта.

Французская линия Мажино в современном состоянии / Фото Britannica

Современные инженерные заграждения уже активно устанавливаются. Например, Эстония, Латвия и Литва возводят новые заградительные линии на границе с Беларусью и Калининградской областью России – где-то это заборы и рвы для сдерживания диверсионных групп, где-то – укрепленные позиции для противотанковых расчетов. Финляндия после вступления в НАТО начала строить забор на части границы с Россией (планируется не менее 200 километров современного ограждения) – опять же, чтобы усложнить внезапное вторжение и потоки мигрантов, которых может направить Москва как гибридную угрозу.

В самом НАТО отмечают, что физические барьеры – это лишь составная часть комплексной обороны. Они станут гораздо более эффективными в сочетании с электронными сенсорами и огневыми средствами. Классическая проблема прошлых "линий обороны" – их обход или пролом в одном месте – теперь решается благодаря тотальной прозрачности фронта: если где-то противнику и удастся прорвать инженерные заграждения, автоматика сразу зафиксирует прорыв и наведёт туда все доступные огневые средства.

Такой "динамический подход" к обороне выгодно отличает EFDL от печально известной линии Мажино, которую часто вспоминают скептики. Те старые фортификации были статичны и обречены, когда враг их обошел. Зато новая система НАТО гибкая и живучая: она сочетает датчики и пушки, бетон и микрочипы, людей и роботов в единый организм, способный быстро реагировать на обход или прорыв. К тому же, сетевой характер обороны позволяет командованию мгновенно перераспределить ресурсы – если противник сосредотачивается на определенном участке, туда направляются резервы с других направлений, пока беспилотники и мины сдерживают его на подступах.

Справочно! Линия Мажино - это система французских фортификаций, построена в 1930-х годах вдоль границы с Германией и частично с Италией для сдерживания возможного нападения после Первой мировой войны. Она состояла из подземных укреплений, артиллерийских фортов, казематов, бункеров и разветвленной инфраструктуры с железными дорогами и хранилищами, рассчитанной на длительную оборону.



Во время Второй мировой войны линия не выполнила стратегической роли: в 1940 году немецкие войска обошли ее через Бельгию и Арденны, что сделало Мажино символом дорогой, но негибкой оборонительной доктрины, не приспособленной к маневренной войне.

От Финляндии до Черного моря: единый фронт сдерживания

Новая линия обороны протянется вдоль всей границы НАТО с Востока. Если говорить конкретно, речь идет обо всей сухопутной границе с Россией и Беларусью: от северных лесов Финляндии, через Эстонию, Латвию, Литву, до польских границ с Беларусью и Калининградской обл. РФ. Именно эти направления рассматриваются как потенциально уязвимые и такие, где может произойти внезапная атака или провокация.

После вступления Финляндии (и вскоре, вероятно, Швеции) в НАТО восточный фланг Альянса значительно расширился, и задача – объединить его в единую интегрированную систему сенсоров, препятствий, связи и огневого прикрытия. Фактически НАТО хочет превратить разрозненные национальные оборонные планы в сплошной щит от Балтийского до Черного моря. Это не одна сплошная "стена" – это сеть, покрывающая опасные направления и может гибко усиливать нужные участки.

Отдельный вызов – Сувалкский коридор, узкий участок польско-литовской границы между Беларусью и Калининградом, который является "ахиллесовой пятой" НАТО. Именно здесь в случае конфликта российские и белорусские войска могли бы попытаться отрезать страны Балтии от остальных союзников. Новый план уделяет особое внимание этому региону – от его плотного мониторинга в режиме 24/7 до заблаговременного размещения там противотанковых резервов, инженерных заграждений и мобильных групп реагирования.

Аналогично усиливается и так называемый "Северный коридор" – район финско-российской границы, где рядом с Мурманском базируется Северный флот РФ. В случае угрозы там готовы перекрывать дороги и мосты, заминировать ключевые направления и применять системы ПВО для прикрытия от ракет с Баренцева моря.

Важно отметить, что инициатива EFDL тесно связана и с европейскими оборонными проектами, в частности с программой ЕС "Drone Wall". После серии российских беспилотных провокаций – когда в сентябре 2025 года десятки вражеских дронов залетели в воздушное пространство Польши, Румынии, стран Балтии – и в НАТО, и в Евросоюзе одновременно заговорили о необходимости эффективной "стены" против дронов.

В Брюсселе эту идею отнесли к приоритетным: по словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, создание системы радаров, акустических датчиков и перехватчиков для защиты от дронов на восточном фланге – "неотложная задача" для ЕС. НАТО же пошло еще дальше, расширив концепцию до полноценной многослойной зоны сдерживания. В результате проекты дополняют друг друга: европейская "дроновая стена" интегрируется в архитектуру EFDL, обогащая ее дополнительными сенсорами и средствами поражения, а опыт Украины в борьбе с дронами становится общим достоянием союзников.

Цена вопроса и перспективы до 2027 года

Сейчас общая стоимость развития Eastern Flank Deterrence Line еще не называется – многое зависит от конкретных проектов в каждой стране и от того, насколько быстро союзники будут готовы вкладывать средства. Однако понятно, что суммы идут на десятки миллиардов долларов.

Только польский компонент (инженерные сооружения "Восточного щита" и система противодействия дронам) суммарно оценивается примерно в 2,5 млрд долларов вместе с 2 млрд евро. Балтийские страны и Финляндия планируют потратить сопоставимые средства на укрепление своих рубежей. Например, Эстония в 2023 году уже выделила более 100 млн евро на интеллектуальную систему наблюдения границы и строит 115 км заграждений на границе с РФ.



Литва с 2022 года возвела сотни километров колючей проволоки на границе с Беларусью и закупила современные системы ночного видения и дроны-разведчики для пограничников. Все эти локальные инициативы теперь будут объединены и усилены в рамках общего плана НАТО.

Сами союзники настроены амбициозно: по данным Welt am Sonntag, НАТО стремится реализовать EFDL в максимально возможном объеме уже к концу 2027 года. Этот срок подтвердил и ген. Леовин, отметив, что 2027-й – целевая дата, если позволят финансирование и логистика. Времени немного, следовательно темпы работы высокие. В течение ближайших двух лет будут продолжаться испытания отдельных компонентов (некоторые – в полевых условиях, как упомянутый Merod против дронов в Польше и Румынии), согласование стандартов связи между странами, обучение персонала.

Одна из ключевых задач – обеспечить надежную и защищенную связь между всеми элементами системы, которая выдержит возможные киберудары и глушение со стороны противника. Также странам придется нарастить производство нужных компонентов: датчиков, беспилотников, боеприпасов. Есть признаки, что оборонная промышленность Европы уже "проснулась": выпуск артиллерийских снарядов вырос в шесть раз по сравнению с 2022-м, открываются новые заводы по производству дронов и тому подобное. Однако эти усилия еще на начальной стадии, и их надо поддерживать финансово.

В итоге, восточный фланг НАТО превращается в высокотехнологичный щит, призванный обезопасить Европу от повторения украинского сценария. Линия EFDL – не о том, чтобы "воевать вместо Украины", а о том, чтобы Москва не решилась проверить прочность Альянса силой. Президент Зеленский предупреждал осенью 2025 года: Россия теоретически может попытаться атаковать страны НАТО еще до завершения войны против Украины, открыв новый фронт, чтобы компенсировать свои неудачи.

В НАТО, кажется, к таким угрозам относятся серьезно. Новый оборонный план должен гарантировать, что любая агрессия с Востока захлебнется в первые же часы, встретив стену сенсоров, стальных "ежей" и высокоточных ударов. И хотя ни одна оборона не бывает абсолютно непроницаемой, похоже, что Европа учится сдерживать врага на скорости современной войны. Eastern Flank Deterrence Line – это попытка объединить лучшие военные инновации последних лет и классическую оборонную мудрость.

Если замысел удастся, восточная граница НАТО больше не будет выглядеть уязвимым местом – наоборот, он станет высокотехнологичным полигоном, где агрессора встретят роботы и ракеты еще до того, как появятся первые солдаты.