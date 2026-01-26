Украинские силы противовоздушной обороны постепенно получают новые инструменты для борьбы с массированными атаками вражеских беспилотников. На фоне регулярных ударов "Шахедами" по энергетике, инфраструктуре и жилых кварталах вопрос дешевых и масштабируемых решений для перехвата БПЛА становится критически важным – как для фронта, так и для глубокого тыла.

Одним из таких решений стал дрон-перехватчик Striker Mini, разработанный украинской компанией TechEx. Министерство обороны Украины официально кодифицировало это изделие и допустило его к эксплуатации в военных подразделениях. Речь идет о перехватчике, созданном как альтернатива применению дорогих ракетных средств против относительно дешевых воздушных целей.

24 Канал посетил тестирование перехватчика и пообщался с представителем TechEx о развитии отрасли, ожидания от нового главы Минобороны Михаила Федорова и о том, отстают ли от нас россияне.

К теме Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Striker Mini: как создавали новый перехватчик дронов?

В компании TechEx 24 Каналу сообщили, что кодификация Striker Mini стала важным этапом как для команды разработчиков, так и для всей экосистемы оборонных технологий. Перехватчик официально допущен к эксплуатации в военных подразделениях и рассматривается как инструмент, который должен работать в реальных боевых условиях.

В TechEx подчеркивают, что Striker Mini создавался именно как ответ на актуальные воздушные угрозы. Его ключевая цель – усиление защиты украинского неба как на передовой, так и в глубоком тылу, в частности для противодействия ударам по критической инфраструктуре, энергетике, логистике и жилых кварталах.

В компании отмечают, что за изделием стоит ежедневная работа большой команды, которая фактически в режиме 24/7 проходит весь путь – от идеи и прототипа до стабильной серийной версии. При этом неизменными остаются базовые требования к надежности и безотказности, а постоянное совершенствование по результатам испытаний и реального применения считается стандартом работы.



Striker Mini над землей / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Исчезнут ли "Шахеды" как угроза и какие ожидания от правительства?

Представитель компании TechEx Владимир рассказывает, что за последние несколько месяцев команда сделала существенный рывок в развитии дронов-перехватчиков. По его словам, путь был пройден от модели, которая фактически не летала, до стабильной платформы с максимальной скоростью до 325 километров в час и дальностью на крейсерской скорости около 36 километров.



Оператор тестового полета / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В ближайшее время TechEx планирует внедрение систем наведения и переход на цифровые тепловые камеры. Владимир подчеркивает, что эти решения базируются на запросах военных, и команда целенаправленно к ним прислушивается.

Отдельным направлением работы является уменьшение зависимости от китайских компонентов. По его словам, там, где это возможно, компания переходит на украинские аналоги. Уже используются украинские двигатели и камеры, а в перспективе – и собственные платы.

Это правильное направление, и мы должны к этому двигаться,

– отмечает он.

В то же время с оптическими компонентами ситуация остается более сложной. Сейчас они преимущественно китайского производства. В Украине есть компании, работающие с оптикой, однако и они часто зависят от импортных комплектующих.

Дроны-перехватчики перед и во время полета / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Говоря о боевых возможностях, Владимир объясняет, что перехватчики способны работать по целям с тепловым следом – в частности, по "Шахедам" и другим БПЛА, которые летят на скоростях до 200 километров в час. В дневном варианте с цифровой камерой возможно поражение и целей без теплового следа, хотя здесь возрастает нагрузка на оператора. В то же время медленные цели со скоростью около 100 километров в час, по его словам, перехватывать сложнее из-за высокой скорости самого интерсептора – в таких случаях эффективнее коптеры.

Тестовый полет: смотрите видео 24 Канала

Оценивая российские разработки, Владимир отмечает, что не видел никаких подтвержденных видео применения перехватчиков со стороны России. По его мнению, в этом сегменте россияне пока отстают, хотя со временем могут прийти к этой идее.

К теме Уничтожают 88% россиян еще до боя: как подразделение "Орион" создало роботизированную килл-зону под Купянском

Дешевый перехватчик – это логичное решение, когда не нужно использовать дорогие ракеты. Вопрос лишь в том, когда они это реализуют,

– отмечает Владимир.

Представитель компании также считает реалистичной цель существенно снизить эффективность "Шахедов", однако отмечает, что ключевая проблема сейчас заключается не в количестве дронов или экипажей, а в дефиците радиолокационных станций. По его словам, именно построение многослойного, эшелонированного радиолокационного контура может сделать такие атаки неэффективными.



Striker Mini / Фото Tech Ex

Если будет выстроен многослойный, эшелонированный контур из радиолокационных станций, мы не будем их пропускать. И тогда "Шахеды" просто не будут появляться, условно говоря, неожиданно. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на разных уровнях. Если его решат – "Шахеды" перестанут быть оружием,

– объясняет Владимир из TechEx.

Читайте также "Воевать должны роботы, а не люди": на что способны НРК на поле боя и почему Украине нужны сотни тысяч

Комментируя ожидания от назначения Михаила Федорова министром обороны, Владимир называет его одним из самых эффективных управленцев. "Куда бы его не назначали – везде появлялся порядок", – отмечает он, добавляя, что главное сейчас – не мешать этим изменениям административными или бюрократическими преградами.