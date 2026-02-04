Почему этот паром уже называют историческим прорывом?

Крупнейшее в мире судно с полностью батарейной электрической силовой установкой, известное как Hull 096, начало портовые испытания в Хобарте. Его создала компания Incat Tasmania, а первые ходовые тесты проходят на реке Дервент. Именно здесь 130-метровый паром впервые вышел на воду, двигаясь исключительно за счет электроэнергии из аккумуляторов, пишет New Atlas.

Для судна такого размера это без преувеличения мировой прецедент. Речь идет не о гибриде или вспомогательных батареях, а о полностью электрической схеме движения. Проект изначально задумывался иначе. Несколько лет назад Hull 096 планировали построить как судно на сжиженном природном газе для южноамериканского оператора Buquebus. Однако рыночные реалии изменили вектор развития.

Колебания цен на топливо, стремительное удешевление аккумуляторов и прогресс в зарядной инфраструктуре сделали электрический вариант не только возможным, но и стратегически выгодным. В 2023 году заказчик вместе с судостроительным заводом приняли решение полностью отказаться от газа и перейти на батарейную электрическую тягу.



Судно с полностью батарейной электрической силовой установкой Hull 096 / Фото Incat



В результате в сердце судна появилась уникальная энергосистема. Она состоит из аккумуляторов общей массой более 250 тонн и имеет емкость более 40 мегаватт-часов. Это примерно в четыре раза больше, чем у любой предыдущей морской батарейной установки. Вся эта энергия подается на восемь электрических водометов, которые обеспечивают движение и маневренность судна.



Внутри аккумуляторного отделения корабля / Фото Incat

На что способен этот корабль?

По своим возможностям Hull 096 не выглядит компромиссом. Он рассчитан на перевозку до 2 100 пассажиров и более 220 автомобилей. Фактически это один из крупнейших электрических транспортных средств, когда-либо созданных человеком, независимо от того, речь идет о суше, воздухе или воде, отмечает компания Incat на своем сайте.



Судно с полностью батарейной электрической силовой установкой Hull 096 / Фото Incat



После спуска на воду в мае 2025 года судно постепенно переходило от строительства к тестированию. В декабре того же года в Хобарте состоялась первая публичная демонстрация работы силовой установки, когда электродвигатели впервые привели водометы в действие. Тогда проверки были по большей части стационарными и направленными на подтверждение работоспособности систем.

Текущие портовые испытания стали следующим логическим шагом. Экипаж тестирует реакцию на управление, маневрирование, согласованную работу бортовых систем и поведение судна в реальных условиях воды.

В дальнейшем планируют полноценные морские испытания, после чего паром отправится к заказчику. Как отмечает производитель на отдельной странице, созданной специально для этого судна, конечным местом назначения станет Буэном-Айрес в Аргентине.

Как испытывали электрический корабль: смотрите видео

Председатель Incat Роберт Клиффорд называет этот этап переломным моментом. По его словам, движение такого большого судна исключительно на батарейной тяге доказывает, что электрические технологии уже сегодня пригодны для крупных коммерческих перевозок.

Пока что это тихий шаг без громких заявлений, но именно с таких моментов обычно и начинаются большие сдвиги в индустрии.