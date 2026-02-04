Чому цей пором уже називають історичним проривом?

Найбільше у світі судно з повністю батарейною електричною силовою установкою, відоме як Hull 096, розпочало портові випробування в Гобарті. Його створила компанія Incat Tasmania, а перші ходові тести проходять на річці Дервент. Саме тут 130-метровий пором уперше вийшов на воду, рухаючись виключно за рахунок електроенергії з акумуляторів, пише New Atlas.

Дивіться також Електричний мотоцикл побив рекорд бензинових на вершині діючого вулкана

Для судна такого розміру це без перебільшення світовий прецедент. Йдеться не про гібрид чи допоміжні батареї, а про повністю електричну схему руху. Проєкт спочатку замислювався інакше. Кілька років тому Hull 096 планували побудувати як судно на зрідженому природному газі для південноамериканського оператора Buquebus. Проте ринкові реалії змінили вектор розвитку.

Коливання цін на паливо, стрімке здешевлення акумуляторів і прогрес у зарядній інфраструктурі зробили електричний варіант не лише можливим, а й стратегічно вигідним. У 2023 році замовник разом із суднобудівним заводом ухвалили рішення повністю відмовитися від газу та перейти на батарейну електричну тягу.



Судно з повністю батарейною електричною силовою установкою Hull 096 / Фото Incat



Судно з повністю батарейною електричною силовою установкою Hull 096 / Фото Incat

У результаті в серці судна з’явилася унікальна енергосистема. Вона складається з акумуляторів загальною масою понад 250 тонн і має ємність більш як 40 мегават-годин. Це приблизно у чотири рази більше, ніж у будь-якої попередньої морської батарейної установки. Вся ця енергія подається на вісім електричних водометів, які забезпечують рух і маневреність судна.



Всередині акумуляторного відділення корабля / Фото Incat

На що здатен цей корабель?

За своїми можливостями Hull 096 не виглядає компромісом. Він розрахований на перевезення до 2 100 пасажирів і понад 220 автомобілів. Фактично це один із найбільших електричних транспортних засобів, коли-небудь створених людиною, незалежно від того, йдеться про сушу, повітря чи воду, зазначає компанія Incat на своєму сайті.



Судно з повністю батарейною електричною силовою установкою Hull 096 / Фото Incat



Судно з повністю батарейною електричною силовою установкою Hull 096 / Фото Incat

Після спуску на воду в травні 2025 року судно поступово переходило від будівництва до тестування. У грудні того ж року в Гобарті відбулася перша публічна демонстрація роботи силової установки, коли електродвигуни вперше привели водомети в дію. Тоді перевірки були здебільшого стаціонарними й спрямованими на підтвердження працездатності систем.

Поточні портові випробування стали наступним логічним кроком. Екіпаж тестує реакцію на керування, маневрування, узгоджену роботу бортових систем і поведінку судна в реальних умовах води.

Надалі планують повноцінні морські випробування, після чого пором вирушить до замовника. Як зазначає виробник на окремій сторінці, створеній спеціально для цього судна, кінцевим місцем призначення стане Буеном-Айрес в Аргентині.

Як випробовували електричний корабель: дивіться відео

Голова Incat Роберт Кліффорд називає цей етап переломним моментом. За його словами, рух такого великого судна виключно на батарейній тязі доводить, що електричні технології вже сьогодні придатні для великих комерційних перевезень.

Поки що це тихий крок без гучних заяв, але саме з таких моментів зазвичай і починаються великі зрушення в індустрії.