Бездротові навушники, клавіатури, мишки та інші аксесуари давно стали повсякденною частиною роботи зі смартфонами й комп'ютерами. Сучасні стандарти Bluetooth значно покращили якість звуку, стабільність сигналу та швидкість передачі даних. Однак одна проблема так і не зникла – несподівані відключення пристроїв. Про це пише BGR.
Чому Bluetooth сам вимикається?
Багато користувачів помічали ситуацію, коли Bluetooth-пристрій перестає працювати після блокування екрана, переходу ноутбука у сплячий режим або кількох хвилин бездіяльності. Іноді допомагає повторне підключення або перезапуск Bluetooth, але проблема швидко повертається.
Як пояснюється у матеріалі, найчастіше винна система енергозбереження. Windows і Android можуть автоматично вимикати Bluetooth-модуль, якщо система вважає, що він тимчасово не використовується. Це дозволяє трохи економити заряд акумулятора, але водночас спричиняє постійні розриви з'єднання.
Яке налаштування потрібно змінити у Windows?
У Windows проблема зазвичай пов'язана з параметрами живлення Bluetooth-адаптера. Саме він відповідає за всі бездротові підключення на комп'ютері.
Щоб вимкнути автоматичне відключення Bluetooth, потрібно:
- відкрити "Диспетчер пристроїв";
- знайти розділ Bluetooth;
- натиснути правою кнопкою миші на Bluetooth-адаптері;
- відкрити "Властивості";
- перейти у вкладку "Керування живленням";
- прибрати позначку біля пункту "Дозволити вимикати цей пристрій для економії енергії".
Після цього система перестане автоматично відключати Bluetooth-модуль під час бездіяльності.
Автори матеріалу зазначають, що саме це налаштування часто допомагає у випадках, коли без причини відключаються навушники, мишка, клавіатура або інші аксесуари.
Що змінити на Android?
Схожа проблема існує і на пристроях з Android. Тут також усе впирається у функції оптимізації батареї.
На Android потрібно:
- відкрити "Налаштування";
- перейти у розділ "Програми";
- натиснути меню з трьома крапками;
- вибрати "Спеціальний доступ";
- відкрити "Оптимізація використання батареї";
- показати всі програми;
- знайти Bluetooth і вимкнути для нього оптимізацію.
Після цього система не буде агресивно обмежувати роботу Bluetooth у фоновому режимі.
Чи вплине це на батарею?
Як пише Sonoro, повне відключення енергозбереження для Bluetooth може трохи скоротити автономність смартфона або ноутбука. Однак у більшості випадків різниця буде мінімальною.
Натомість користувач отримує стабільніше з'єднання без постійних обривів під час прослуховування музики, відеодзвінків чи роботи з бездротовими аксесуарами.
Автори матеріалу також зазначають, що це налаштування може допомогти не лише при випадкових відключеннях, а й при інших поширених проблемах Bluetooth – наприклад, нестабільному перепідключенні пристроїв або зникненні аксесуарів зі списку активних підключень.
У підсумку причина багатьох проблем із Bluetooth виявляється значно простішою, ніж здається. Іноді достатньо лише вимкнути надто агресивну економію енергії, щоб бездротові пристрої працювали стабільно.