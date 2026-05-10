Бездротові навушники, клавіатури, мишки та інші аксесуари давно стали повсякденною частиною роботи зі смартфонами й комп'ютерами. Сучасні стандарти Bluetooth значно покращили якість звуку, стабільність сигналу та швидкість передачі даних. Однак одна проблема так і не зникла – несподівані відключення пристроїв. Про це пише BGR.

Чому Bluetooth сам вимикається?

Багато користувачів помічали ситуацію, коли Bluetooth-пристрій перестає працювати після блокування екрана, переходу ноутбука у сплячий режим або кількох хвилин бездіяльності. Іноді допомагає повторне підключення або перезапуск Bluetooth, але проблема швидко повертається.

Як пояснюється у матеріалі, найчастіше винна система енергозбереження. Windows і Android можуть автоматично вимикати Bluetooth-модуль, якщо система вважає, що він тимчасово не використовується. Це дозволяє трохи економити заряд акумулятора, але водночас спричиняє постійні розриви з'єднання.

Яке налаштування потрібно змінити у Windows?

У Windows проблема зазвичай пов'язана з параметрами живлення Bluetooth-адаптера. Саме він відповідає за всі бездротові підключення на комп'ютері.

Щоб вимкнути автоматичне відключення Bluetooth, потрібно:

відкрити "Диспетчер пристроїв";

знайти розділ Bluetooth;

натиснути правою кнопкою миші на Bluetooth-адаптері;

відкрити "Властивості";

перейти у вкладку "Керування живленням";

прибрати позначку біля пункту "Дозволити вимикати цей пристрій для економії енергії".

Після цього система перестане автоматично відключати Bluetooth-модуль під час бездіяльності.

Автори матеріалу зазначають, що саме це налаштування часто допомагає у випадках, коли без причини відключаються навушники, мишка, клавіатура або інші аксесуари.

Що змінити на Android?

Схожа проблема існує і на пристроях з Android. Тут також усе впирається у функції оптимізації батареї.

На Android потрібно:

відкрити "Налаштування";

перейти у розділ "Програми";

натиснути меню з трьома крапками;

вибрати "Спеціальний доступ";

відкрити "Оптимізація використання батареї";

показати всі програми;

знайти Bluetooth і вимкнути для нього оптимізацію.

Після цього система не буде агресивно обмежувати роботу Bluetooth у фоновому режимі.

Чи вплине це на батарею?

Як пише Sonoro, повне відключення енергозбереження для Bluetooth може трохи скоротити автономність смартфона або ноутбука. Однак у більшості випадків різниця буде мінімальною.

Натомість користувач отримує стабільніше з'єднання без постійних обривів під час прослуховування музики, відеодзвінків чи роботи з бездротовими аксесуарами.

Автори матеріалу також зазначають, що це налаштування може допомогти не лише при випадкових відключеннях, а й при інших поширених проблемах Bluetooth – наприклад, нестабільному перепідключенні пристроїв або зникненні аксесуарів зі списку активних підключень.

У підсумку причина багатьох проблем із Bluetooth виявляється значно простішою, ніж здається. Іноді достатньо лише вимкнути надто агресивну економію енергії, щоб бездротові пристрої працювали стабільно.