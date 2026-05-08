Що змусить Apple підвищити ціну на MacBook Neo?

Неймовірний успіх MacBook Neo, який вийшов на ринок з ціною від 599 доларів, став для Apple одночасно і перемогою, і серйозним викликом. Як повідомляє видання Macworld, попит на цей пристрій настільки перевищив очікування, що компанія була змушена різко збільшити замовлення у постачальників з початкових 5 – 6 мільйонів одиниць до 10 мільйонів. Проте таке масштабування виробництва в умовах нинішньої кризи компонентів неминуче веде до зростання собівартості кожного ноутбука.

Тайванський технологічний оглядач і колишній репортер Bloomberg Тім Калпан у своєму свіжому випуску інформаційного бюлетеня Culpium зазначає, що "шалений успіх ноутбука початкового рівня змусив Apple платити більше за компоненти всередині нього".

За словами аналітика, компанія зараз розглядає варіант додавання нових кольорів до лінійки, щоб якось пом'якшити для клієнтів можливе підвищення ціни, про що пише MacRumors. На цей момент MacBook Neo продається в чотирьох варіантах: Citrus (цитрусовий), Blush (рум'яний), Indigo (індиго) та Silver (сріблястий). Введення нових відтінків може стати маркетинговим інструментом, що дозволить зберегти інтерес покупців, навіть якщо цифри на ціннику стануть менш привабливими.

Проблемна архітектура

Головна причина фінансового тиску криється в архітектурі пристрою. MacBook Neo базується на системі на кристалі A18 Pro – тому ж чипі, що встановлений в iPhone 16 Pro. Для першої партії Apple використовувала так звані "відбраковані" версії процесорів. Це чипи з незначними дефектами, які виникають природним шляхом під час складного 3-нанометрового виробництва.

Замість того, щоб утилізувати такі екземпляри, Apple просто програмно вимикала одне з шести ядер графічного процесора (GPU) і використовувала їх для бюджетного Neo. Фактично ці компоненти були для компанії майже безкоштовними побічними продуктами виробництва дорожчих чипів, що дало змогу забезпечити дешеву ціну.

Проте запаси таких "дефектних" процесорів швидко вичерпалися. Тепер, щоб задовольнити попит у 10 мільйонів ноутбуків, Apple змушена замовляти нові партії повноцінних чипів A18 Pro у компанії TSMC.

Як пояснює Тім Калпан, це створює парадоксальну ситуацію: Apple доведеться платити за повноцінний топовий чип, а потім все одно програмно вимикати в ньому ядро GPU, щоб зберегти відповідність специфікаціям MacBook Neo. Це значно підвищує витрати на кожен виготовлений пристрій, особливо враховуючи, що TSMC може вимагати премію за терміновість замовлення на тлі дефіциту вільних потужностей.

Криза всього, що тільки можна

Додатковим фактором, що тисне на маржинальність Apple, стало різке здорожчання компонентів на ринку, зокрема оперативної пам'яті DRAM. Цей ріст цін спричинений глобальним розгортанням центрів обробки даних для штучного інтелекту, які буквально поглинають ринок напівпровідників. За даними звітів, Apple вже відчуває "серйозне скорочення валової маржі на тлі зростання цін на DRAM та вищої бази вартості основного процесора".

Тім Калпан припускає, що Apple може вдатися до радикального кроку – зняти з продажу базову модель з накопичувачем на 256 гігабайтів за 599 доларів. У такому разі вхідним квитком у світ MacBook Neo стане конфігурація на 512 гігабайтів, яка зараз коштує 699 доларів. Це дозволило б компанії зберегти прибутковість, фактично піднявши ціну на 100 доларів без зміни вартості окремих модифікацій. Подібну стратегію ми вже бачили з Mac mini, де модель на 256 гігабайтів зникла з асортименту, зробивши пристрій дорожчим для нових покупців.

Сприймайте зі скептицизмом

Хоча аналітик наголошує, що наразі немає прямих доказів того, що Apple вже прийняла це рішення, він підкреслює: "не виключено, що Apple вирішить підняти ціну на Neo як відповідь на ситуацію".

Сьогодні терміни доставки ноутбуків на сайті компанії вже становлять 2 – 3 тижні, а заводи Quanta та Foxconn у В'єтнамі та Китаї працюють на межі можливостей, щоб виконати замовлення.

Тим, хто планував покупку за мінімальною ціною, експерти радять не зволікати, оскільки вікно можливостей придбати MacBook Neo за 599 доларів може закритися найближчим часом.

Компанія Apple офіційно представила MacBook Neo навесні 2026 року як найдоступніший ноутбук у своїй лінійці. Модель одразу привернула увагу через незвично низьку для Apple стартову ціну – 599 доларів. Фактично компанія спробувала створити пристрій для студентів, школярів, офісної роботи та користувачів, яким не потрібна продуктивність професійних MacBook Pro.

MacBook Neo отримав 13-дюймовий дисплей Liquid Retina з роздільною здатністю 2408 на 1506 пікселів і яскравістю 500 нітів.

Усередині встановлений процесор Apple A18 Pro – той самий чип, який використовувався у смартфонах iPhone 16 Pro.

Він має 6-ядерний центральний процесор, 5-ядерну графіку та 16-ядерний Neural Engine для задач штучного інтелекту.

Ноутбук оснащений 8 гігабайтами уніфікованої пам'яті та накопичувачем на 256 або 512 гігабайтів.

Apple позиціонує MacBook Neo як легкий і компактний комп'ютер для повсякденних задач. Його маса становить приблизно 1,23 кілограма, а товщина – лише 1,27 сантиметра. Ноутбук отримав два порти USB-C, підтримку Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, вебкамеру 1080p та автономність до 16 годин відтворення відео.

При цьому Apple помітно спростила конструкцію порівняно з дорожчими моделями: тут немає дисплея ProMotion, мінімальна кількість портів і використовується мобільний процесор замість повноцінного чипа серії M.

Аналітики називають MacBook Neo відповіддю Apple на дешеві Windows-ноутбуки та Chromebook. Основна цільова аудиторія – студенти, освітній сектор, офісні працівники та користувачі, які хочуть "вхідний квиток" у екосистему macOS без витрат у понад 1000 доларів, пише The Verge.

Скільки коштує MacBook Neo в Україні?

В Україні MacBook Neo вже з'явився у великих ритейлерів та "сірому" імпорті. Базова версія на 256 гігабайтів коштує приблизно 30 000 – 35 000 гривень залежно від магазину та курсу валют. Модель на 512 гігабайтів зазвичай продається за 36 000 – 42 000 гривень. Через дефіцит окремих конфігурацій ціни можуть тимчасово бути вищими, особливо на популярні кольори або моделі з Touch ID.

Детальніше про кризу на ринку пам'яті

У 2025 – 2026 роках виробники DRAM і NAND зіткнулися з безпрецедентним попитом через бум штучного інтелекту. Великі дата-центри компаній Microsoft, Google, Amazon, Meta та інших корпорацій масово скуповують високошвидкісну пам'ять для AI-серверів. У результаті виробники пам'яті почали переорієнтовувати виробничі потужності саме на дорогі AI-рішення, оскільки бізнес готовий платити значно більше, ніж окремі користувачі, пише TechRadar.

Це призвело до різкого дефіциту звичайної оперативної пам'яті для ноутбуків, смартфонів і персональних комп'ютерів. За оцінками аналітиків, ціни на окремі типи DRAM у 2026 році зросли на 90 – 180%, а NAND-пам'ять подорожчала більш ніж на 50%.

Особливо сильно постраждав бюджетний сегмент. Якщо дорогі AI-сервери можуть компенсувати зростання цін, то дешеві ноутбуки, телевізори, смартфони та приставки мають мінімальну маржу. Через це виробникам стає невигідно випускати доступні пристрої. Саме тому деякі аналітики вже говорять про кінець епохи "дешевої електроніки", звертає увагу The Guardian.

Криза впливає не лише на споживчу техніку. Через нестачу пам'яті дорожчають дата-центри, сервери, відеокарти, SSD та ігрові консолі. Компанії змушені або підвищувати ціни, або скорочувати виробництво. Деякі постачальники пам'яті вже вимагають передоплату за контракти на кілька років уперед.

Аналітики очікують, що дефіцит може тривати щонайменше до другої половини 2027 року, поки Samsung, SK Hynix, Micron та інші виробники не запустять нові фабрики. Але навіть це не гарантує швидкого повернення до старих цін, оскільки AI-індустрія продовжує поглинати дедалі більше ресурсів і, здається, не планує зупинятися.