Что заставит Apple повысить цену на MacBook Neo?

Невероятный успех MacBook Neo, который вышел на рынок с ценой от 599 долларов, стал для Apple одновременно и победой, и серьезным вызовом. Как сообщает издание Macworld, спрос на это устройство настолько превысил ожидания, что компания была вынуждена резко увеличить заказы у поставщиков с первоначальных 5 – 6 миллионов единиц до 10 миллионов. Однако такое масштабирование производства в условиях нынешнего кризиса компонентов неизбежно ведет к росту себестоимости каждого ноутбука.

Тайваньский технологический обозреватель и бывший репортер Bloomberg Тим Калпан в своем свежем выпуске информационного бюллетеня Culpium отмечает, что "бешеный успех ноутбука начального уровня заставил Apple платить больше за компоненты внутри него".

По словам аналитика, компания сейчас рассматривает вариант добавления новых цветов в линейку, чтобы как-то смягчить для клиентов возможное повышение цены, о чем пишет MacRumors. На данный момент MacBook Neo продается в четырех вариантах: Citrus (цитрусовый), Blush (румяный), Indigo (индиго) и Silver (серебристый). Введение новых оттенков может стать маркетинговым инструментом, что позволит сохранить интерес покупателей, даже если цифры на ценнике станут менее привлекательными.

Проблемная архитектура

Главная причина финансового давления кроется в архитектуре устройства. MacBook Neo базируется на системе на кристалле A18 Pro – том же чипе, что установлен в iPhone 16 Pro. Для первой партии Apple использовала так называемые "отбракованные" версии процессоров. Это чипы с незначительными дефектами, которые возникают естественным путем во время сложного 3-нанометрового производства.

Вместо того, чтобы утилизировать такие экземпляры, Apple просто программно выключала одно из шести ядер графического процессора (GPU) и использовала их для бюджетного Neo. Фактически эти компоненты были для компании почти бесплатными побочными продуктами производства дорогих чипов, что позволило обеспечить дешевую цену.

Однако запасы таких "дефектных" процессоров быстро исчерпались. Теперь, чтобы удовлетворить спрос в 10 миллионов ноутбуков, Apple вынуждена заказывать новые партии полноценных чипов A18 Pro в компании TSMC.

Как объясняет Тим Калпан, это создает парадоксальную ситуацию: Apple придется платить за полноценный топовый чип, а потом все равно программно выключать в нем ядро GPU, чтобы сохранить соответствие спецификациям MacBook Neo. Это значительно повышает затраты на каждое изготовленное устройство, особенно учитывая, что TSMC может требовать премию за срочность заказа на фоне дефицита свободных мощностей.

Кризис всего, что только можно

Дополнительным фактором, давящим на маржинальность Apple, стало резкое подорожание компонентов на рынке, в частности оперативной памяти DRAM. Этот рост цен вызван глобальным развертыванием центров обработки данных для искусственного интеллекта, которые буквально поглощают рынок полупроводников. По данным отчетов, Apple уже испытывает "серьезное сокращение валовой маржи на фоне роста цен на DRAM и высшей базы стоимости основного процессора".

Тим Калпан предполагает, что Apple может прибегнуть к радикальному шагу – снять с продажи базовую модель с накопителем на 256 гигабайт за 599 долларов. В таком случае входным билетом в мир MacBook Neo станет конфигурация на 512 гигабайт, которая сейчас стоит 699 долларов. Это позволило бы компании сохранить прибыльность, фактически подняв цену на 100 долларов без изменения стоимости отдельных модификаций. Подобную стратегию мы уже видели с Mac mini, где модель на 256 гигабайт исчезла из ассортимента, сделав устройство дороже для новых покупателей.

Воспринимайте со скептицизмом

Хотя аналитик отмечает, что пока нет прямых доказательств того, что Apple уже приняла это решение, он подчеркивает: "не исключено, что Apple решит поднять цену на Neo как ответ на ситуацию".

Сегодня сроки доставки ноутбуков на сайте компании уже составляют 2 – 3 недели, а заводы Quanta и Foxconn во Вьетнаме и Китае работают на пределе возможностей, чтобы выполнить заказ.

Тем, кто планировал покупку по минимальной цене, эксперты советуют не медлить, поскольку окно возможностей приобрести MacBook Neo за 599 долларов может закрыться в ближайшее время.

Компания Apple официально представила MacBook Neo весной 2026 года как самый доступный ноутбук в своей линейке. Модель сразу привлекла внимание из-за необычно низкой для Apple стартовой цены – 599 долларов. Фактически компания попыталась создать устройство для студентов, школьников, офисной работы и пользователей, которым не нужна производительность профессиональных MacBook Pro.

MacBook Neo получил 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2408 на 1506 пикселей и яркостью 500 нит.

Внутри установлен процессор Apple A18 Pro – тот же чип, который использовался в смартфонах iPhone 16 Pro.

Он имеет 6-ядерный центральный процессор, 5-ядерную графику и 16-ядерный Neural Engine для задач искусственного интеллекта.

Ноутбук оснащен 8 гигабайтами унифицированной памяти и накопителем на 256 или 512 гигабайт.

Apple позиционирует MacBook Neo как легкий и компактный компьютер для повседневных задач. Его масса составляет примерно 1,23 килограмма, а толщина – всего 1,27 сантиметра. Ноутбук получил два порта USB-C, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, вебкамеру 1080p и автономность до 16 часов воспроизведения видео.

При этом Apple заметно упростила конструкцию по сравнению с более дорогими моделями: здесь нет дисплея ProMotion, минимальное количество портов и используется мобильный процессор вместо полноценного чипа серии M.

Аналитики называют MacBook Neo ответом Apple на дешевые Windows-ноутбуки и Chromebook. Основная целевая аудитория – студенты, образовательный сектор, офисные работники и пользователи, которые хотят "входной билет" в экосистему macOS без затрат в более 1000 долларов, пишет The Verge.

Сколько стоит MacBook Neo в Украине?

В Украине MacBook Neo уже появился у крупных ритейлеров и "сером" импорте. Базовая версия на 256 гигабайт стоит примерно 30 000 – 35 000 гривен в зависимости от магазина и курса валют. Модель на 512 гигабайт обычно продается за 36 000 – 42 000 гривен. Из-за дефицита отдельных конфигураций цены могут временно быть выше, особенно на популярные цвета или модели с Touch ID.

Подробнее о кризисе на рынке памяти

В 2025 – 2026 годах производители DRAM и NAND столкнулись с беспрецедентным спросом из-за бума искусственного интеллекта. Крупные дата-центры компаний Microsoft, Google, Amazon, Meta и других корпораций массово скупают высокоскоростную память для AI-серверов. В результате производители памяти начали переориентировать производственные мощности именно на дорогие AI-решения, поскольку бизнес готов платить значительно больше, чем отдельные пользователи, пишет TechRadar.

Это привело к резкому дефициту обычной оперативной памяти для ноутбуков, смартфонов и персональных компьютеров. По оценкам аналитиков, цены на отдельные типы DRAM в 2026 году выросли на 90 – 180%, а NAND-память подорожала более чем на 50%.

Особенно сильно пострадал бюджетный сегмент. Если дорогие AI-серверы могут компенсировать рост цен, то дешевые ноутбуки, телевизоры, смартфоны и приставки имеют минимальную маржу. Из-за этого производителям становится невыгодно выпускать доступные устройства. Именно поэтому некоторые аналитики уже говорят о конце эпохи "дешевой электроники", обращает внимание The Guardian.

Кризис влияет не только на потребительскую технику. Из-за недостатка памяти дорожают дата-центры, серверы, видеокарты, SSD и игровые консоли. Компании вынуждены или повышать цены, или сокращать производство. Некоторые поставщики памяти уже требуют предоплату за контракты на несколько лет вперед.

Аналитики ожидают, что дефицит может продлиться как минимум до второй половины 2027 года, пока Samsung, SK Hynix, Micron и другие производители не запустят новые фабрики. Но даже это не гарантирует быстрого возвращения к старым ценам, поскольку AI-индустрия продолжает поглощать все больше ресурсов и, кажется, не планирует останавливаться.