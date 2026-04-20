Представлен в марте 2026 года MacBook Neo позиционируется как доступный ноутбук Apple. Обозреватели отметили его прочную конструкцию, стабильную работу и даже неожиданно высокую ремонтопригодность. По оценке iFixit, это наиболее пригодный к ремонту ноутбук Apple за последние 14 лет. Об этом пишет BGR.

Какие варианты ремонта и сколько это стоит?

Впрочем, даже у такого устройства есть слабые места. Самым уязвимым компонентом остается дисплей – достаточно одного падения, чтобы он треснул и сделал ноутбук почти непригодным к использованию без внешнего монитора.

MacBook Neo оснащен 13-дюймовым экраном с разрешением в разрешении 2408 на 1506 пикселей и яркостью до 500 нит. Это примерно уровень MacBook Air, но ниже, чем у MacBook Pro, где пиковая яркость достигает 1600 нит. Кроме того, Neo поддерживает только цветовое пространство sRGB без технологий True Tone и без повышенной частоты обновления 120 Гц.

Чтобы достичь стартовой цены в 599 долларов, Apple пошла на компромиссы. Для базовых задач – интернета, работы с документами или просмотра видео – этого достаточно, но ремонт может стать ощутимой статьей расходов.

В Украине официальная гарантия также не покрывает случайные повреждения. В случае разбитого экрана сервисный центр оценивает ремонт отдельно, и цена может существенно отличаться в зависимости от ситуации и курса валют.

Как пишет Wired, альтернативой является сервисный план AppleCare+. Его стоимость составляет примерно 4,99 доллара в месяц или 49,99 доллара в год. С таким покрытием ремонт поврежденного дисплея стоит фиксированные 49 долларов. Есть также вариант AppleCare One за 19,99 доллара в месяц, который покрывает до трех устройств.

Если же пользователь решит ремонтировать ноутбук самостоятельно или вне официальной программы, расходы будут значительно выше. Оригинальный дисплей через Self Service Repair Store стоит 307,12 долларов. После возврата поврежденного экрана можно получить компенсацию 88 долларов, что снижает фактическую цену до 219,12 доллара. На сторонних площадках тот же компонент продают примерно за 249 долларов, но без возврата средств.

Фактически дисплей составляет более 40% стоимости всего ноутбука. С учетом этого для пользователей в Украине, особенно детей или тех, кто часто переносит устройство, оформление AppleCare+ может быть более выгодным вариантом, чем разовый дорогостоящий ремонт.