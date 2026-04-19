Новый MacBook Neo уже имеет все необходимое для работы, но правильный набор программ может существенно улучшить опыт пользования. Об этом пишет BGR.

Смотрите также Apple сделала это намеренно: MacBook Neo разобрали и обнаружили кое-что очень интересное

Какие приложения помогут максимально использовать MacBook Neo?

Одним из базовых решений является Microsoft 365. Если раньше вы пользовались Windows, этот пакет будет знакомым. Он включает в себя Word, Excel, PowerPoint и другие инструменты, которые хорошо интегрированы с macOS и подходят как для работы, так и для обучения.

Для планирования стоит обратить внимание на Fantastical. Это расширенная альтернатива стандартному календарю Apple, которая позволяет создавать события с помощью обычного текста. Приложение поддерживает напоминания, списки дел и синхронизацию с популярными сервисами.

Еще один важный элемент – браузер. Хотя в системе есть Safari, многие пользователи устанавливают альтернативы. Google Chrome привлекает скоростью и простотой, а Mozilla Firefox – повышенным вниманием к приватности и большим количеством расширений. Дополнительно стоит установить блокировщики рекламы и инструменты для управления cookies.

Для очистки системы пригодится App Cleaner & Uninstaller. Он помогает полностью удалять программы вместе с остаточными файлами, а также управлять автозапуском и обновлениями, что положительно влияет на производительность.

Как пишет Tomsguide, если важен контроль звука, полезным будет SoundSource. Программа позволяет настраивать громкость отдельно для каждого приложения и даже направлять звук из разных программ на разные устройства.

Для видеосвязи стоит установить Zoom. Сервис стал особенно популярным во время пандемии и остается удобным инструментом для звонков, онлайн-встреч и конференций. Он также предлагает функции на основе искусственного интеллекта, например транскрипция разговоров.

Еще одно универсальное приложение – VLC media player. Это бесплатный плеер, который поддерживает почти все форматы видео и работает на разных операционных системах. Он станет надежной альтернативой стандартному QuickTime.

В итоге, даже базовый набор этих программ поможет быстро адаптироваться к macOS и раскрыть потенциал нового ноутбука без лишних затрат.