Как обошли ограничения Apple?

Известный блогер Dosdude1 опубликовал видео, в котором продемонстрировал процесс замены штатного накопителя MacBook Neo на значительно больший и более быстрый вариант. На сегодня компания Apple предлагает эту модель только в двух официальных конфигурациях: базовой с 256 гигабайтами памяти за 599 долларов и версии на 512 гигабайт с поддержкой Touch ID за 699 долларов. Любая возможность выбора мощного накопителя непосредственно при заказе на сайте производителя отсутствует, что заставляет многих пользователей искать альтернативные пути расширения пространства для хранения данных, пишет Macworld.

Смотрите также MacBook Neo уже продают в Украине: сколько стоит самый дешевый ноутбук от Apple

Идея модификации возникла благодаря техническому сходству ноутбука и последних смартфонов компании. Поскольку MacBook Neo работает на базе процессора A18 Pro (того самого, что установлен в iPhone 16 Pro), энтузиаст предположил, что устройства могут использовать совместимые компоненты памяти. Для эксперимента он выбрал чип NAND модели K8A5 объемом 1 терабайт, который обычно устанавливается в топовые версии смартфонов Apple.

Процесс модернизации оказался чрезвычайно сложным и требовал от мастера высокого уровня подготовки и профессионального паяльного оборудования. Это не простая замена модулей, к которой привыкли владельцы старых компьютеров. Процедура включает полную разборку ноутбука, демонтаж заводского накопителя, тщательную подготовку нового чипа и его припаивание к материнской плате с последующей обязательной проверкой целостности всей системы.

Результат того стоил

Результат превзошел ожидания: новый накопитель не только обеспечил рекордный для этой модели объем памяти, но и продемонстрировал высокую скорость работы по сравнению со стандартными деталями, которыми Apple комплектует свои ноутбуки. Блогер отметил, что система распознала новую память без программных сбоев, сделав этот экземпляр, вероятно, единственным MacBook Neo в мире с объемом хранилища в 1 терабайт.

Финансовый аспект такого апгрейда также заслуживает внимания. Стоимость самого чипа на рынке составляет около 210 долларов, что составляет примерно 35 процентов от начальной цены базовой модели ноутбука. Таким образом, общая стоимость устройства с учетом самостоятельного обновления колеблется в пределах 800 – 900 долларов, в зависимости от начальной комплектации ноутбука.

Это значительная сумма, однако для пользователей, которым критически необходим большой объем локальной памяти в компактном корпусе, такой вариант может быть оправданным.

Как пользователь проапгрейдил свой MacBook Neo: смотрите видео на английском

Но не все можно изменить

В то же время существуют аппаратные ограничения, которые даже самые опытные мастера пока не могут преодолеть. Это касается оперативной памяти MacBook Neo. Объем в 8 гигабайт является неизменным, поскольку оперативная память интегрирована непосредственно в систему на чипе A18 Pro, пишет 9to5mac.

В отличие от SSD, память RAM не является отдельным компонентом, который можно заменить на аналогичный от другого устройства из-за использования фирменных технологий Apple. Единственным теоретическим способом увеличения этого показателя была бы полная замена центрального процессора на будущий чип A19 Pro, который, по предварительным данным, получит 12 гигабайт оперативной памяти.

Что это нам дало?

Успех этого эксперимента подтверждает, что аппаратные возможности новых устройств часто ограничиваются лишь маркетинговыми решениями производителя. Это открывает интересные перспективы для сервисных центров, хотя подобные манипуляции автоматически лишают владельца официальной гарантии.