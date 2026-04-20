Представлений у березні 2026 року MacBook Neo позиціонується як доступний ноутбук Apple. Оглядачі відзначили його міцну конструкцію, стабільну роботу і навіть несподівано високу ремонтопридатність. За оцінкою iFixit, це найбільш придатний до ремонту ноутбук Apple за останні 14 років. Про це пише BGR.

Дивіться також Які додатки варто встановити на MacBook Neo одразу

Які варіанти ремонту і скільки це коштує?

Втім, навіть у такого пристрою є слабкі місця. Найвразливішим компонентом залишається дисплей – достатньо одного падіння, щоб він тріснув і зробив ноутбук майже непридатним до використання без зовнішнього монітора.

MacBook Neo оснащений 13-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2408 на 1506 пікселів і яскравістю до 500 ніт. Це приблизно рівень MacBook Air, але нижче, ніж у MacBook Pro, де пікова яскравість сягає 1600 ніт. Крім того, Neo підтримує лише колірний простір sRGB без технологій True Tone і без підвищеної частоти оновлення 120 Гц.

Щоб досягти стартової ціни у 599 доларів, Apple пішла на компроміси. Для базових задач – інтернету, роботи з документами чи перегляду відео – цього достатньо, але ремонт може стати відчутною статтею витрат.

В Україні офіційна гарантія також не покриває випадкові пошкодження. У разі розбитого екрана сервісний центр оцінює ремонт окремо, і ціна може суттєво відрізнятися залежно від ситуації та курсу валют.

Як пише Wired, альтернативою є сервісний план AppleCare+. Його вартість становить приблизно 4,99 долара на місяць або 49,99 долара на рік. З таким покриттям ремонт пошкодженого дисплея коштує фіксовані 49 доларів. Є також варіант AppleCare One за 19,99 долара на місяць, який покриває до трьох пристроїв.

Якщо ж користувач вирішить ремонтувати ноутбук самостійно або поза офіційною програмою, витрати будуть значно вищими. Оригінальний дисплей через Self Service Repair Store коштує 307,12 долара. Після повернення пошкодженого екрана можна отримати компенсацію 88 доларів, що знижує фактичну ціну до 219,12 долара. На сторонніх майданчиках той самий компонент продають приблизно за 249 доларів, але без повернення коштів.

Фактично дисплей становить понад 40% вартості всього ноутбука. З урахуванням цього для користувачів в Україні, особливо дітей або тих, хто часто переносить пристрій, оформлення AppleCare+ може бути вигіднішим варіантом, ніж разовий дорогий ремонт.