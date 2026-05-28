Компанія Vertu представила новий складаний смартфон Alphafold – люксовий пристрій, який поєднує дорогі матеріали, ручне оздоблення та функції штучного інтелекту. Бренд, який набув популярності ще у 2000-х роках завдяки телефонам преміумкласу, намагається знову закріпитися на ринку, але тепер уже з акцентом на AI-технології. Про це пише Android police.

Чи потрібен бізнесменам смартфон за тисячі доларів?

Як зазначає журналіст Енді Боксал, Vertu більше не позиціонує свої смартфони як пристрої для фотографії чи розваг. Головна ідея Alphafold – надати керівникам компаній "AI-помічника", здатного виконувати бізнес-завдання без постійного втручання людини.

Основою цієї концепції став Hermes Agent – спеціалізований AI-асистент, який працює за принципом так званого "агентного" штучного інтелекту. Ідеться про системи, які можуть не лише відповідати на запити, а й самостійно виконувати дії та ухвалювати рішення в межах поставлених задач.

У Vertu заявляють, що Hermes Agent здатен аналізувати дані продажів, керувати робочими процесами, організовувати графіки та взаємодіяти з бізнес-інструментами. AI інтегрований із сервісами Google, соціальними мережами, а також платформами Expedia, Booking.com і Amazon Shopping.

Втім, компанія майже не розкриває деталей щодо безпеки такої автоматизації. Відомо лише, що частина даних обробляється локально на самому пристрої, а "ризиковані" операції потребують підтвердження користувача.

На що здатне "залізо" нового Alphafold?

Сам смартфон отримав типовий для сучасних складаних моделей формфактор. Усередині встановлений головний дисплей діагоналлю 8,05 дюйма з частотою оновлення 120 герців та роздільною здатністю 2480 × 2200 пікселів. Зовнішній екран має діагональ 6,53 дюйма та роздільну здатність 2748 × 1172 пікселів.

Як пише Wired, корпус вкритий натуральною шкірою, а шарнір виготовлений із титану. За словами компанії, механізм витримує до 650 тисяч складань. На задній панелі розміщено три камери: основну на 50 мегапікселів, ширококутну на 50 мегапікселів і телефотооб'єктив на 5 мегапікселів.

Також смартфон оснащений кремній-вуглецевою батареєю ємністю 6500 міліампер-годин із підтримкою дротової та бездротової зарядки. Проте найбільше запитань викликав вибір процесора. Усередині встановлено Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який також згадується як Snapdragon 8 Gen 4. Це флагманський чип 2025 року, хоча у 2026 році вже доступні новіші рішення з потужнішими AI-модулями.

Боксалл звертає увагу, що Vertu традиційно не робить ставку на максимальні технічні характеристики. Для бренду значно важливішими залишаються статусність, матеріали та ексклюзивність.

Шкіра алігатора, золото й діаманти

Vertu свого часу прославилася телефонами, які вручну збиралися у Великій Британії. Усередині кожного пристрою навіть залишали підпис майстра, який його створив. У новому Alphafold ця традиція частково збереглася. Компанія стверджує, що ручне оздоблення все ще використовується, хоча виробництво більше не розташоване у Великій Британії.

Для смартфона пропонуються версії зі шкірою теляти та алігатора, а також індивідуальні модифікації з використанням 18-каратного золота та діамантів. Ціна відповідає іміджу бренду. Базова модель коштує 6 800 доларів, версія зі шкірою алігатора – 8 800 доларів, а кастомний варіант із золотом та діамантами оцінюється у 43 800 доларів.

Продажі Vertu Alphafold стартують 28 травня.