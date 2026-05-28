Компания Vertu представила новый складной смартфон Alphafold – люксовое устройство, которое сочетает дорогие материалы, ручную отделку и функции искусственного интеллекта. Бренд, который приобрел популярность еще в 2000-х годах благодаря телефонам премиум-класса, пытается снова закрепиться на рынке, но теперь уже с акцентом на AI-технологии. Об этом пишет Android police.

Смотрите также Microsoft окончательно закрыла популярное приложение на Android

Нужен ли бизнесменам смартфон за тысячи долларов?

Как отмечает журналист Энди Боксал, Vertu больше не позиционирует свои смартфоны как устройства для фотографии или развлечений. Главная идея Alphafold – предоставить руководителям компаний "AI-помощника", способного выполнять бизнес-задачи без постоянного вмешательства человека.

NORDIS – бренд из Скандинавии, который разрабатывает современные системы отопления и охлаждения с акцентом на качество и энергосберегающие технологии. Современный дизайн, тихая работа и простое управление обеспечивают комфорт в ежедневном использовании – независимо от времени года.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Основой этой концепции стал Hermes Agent – специализированный AI-ассистент, который работает по принципу так называемого "агентного" искусственного интеллекта. Речь идет о системах, которые могут не только отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять действия и принимать решения в рамках поставленных задач.

В Vertu заявляют, что Hermes Agent способен анализировать данные продаж, управлять рабочими процессами, организовывать графики и взаимодействовать с бизнес-инструментами. AI интегрирован с сервисами Google, социальными сетями, а также платформами Expedia, Booking.com и Amazon Shopping.

Впрочем, компания почти не раскрывает деталей относительно безопасности такой автоматизации. Известно лишь, что часть данных обрабатывается локально на самом устройстве, а "рискованные" операции требуют подтверждения пользователя.

На что способно "железо" нового Alphafold?

Сам смартфон получил типичный для современных складных моделей формфактор. Внутри установлен главный дисплей диагональю 8,05 дюйма с частотой обновления 120 герц и разрешением 2480 × 2200 пикселей. Внешний экран имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение 2748 × 1172 пикселей.

Как пишет Wired, корпус покрыт натуральной кожей, а шарнир изготовлен из титана. По словам компании, механизм выдерживает до 650 тысяч складываний. На задней панели размещены три камеры: основная на 50 мегапикселей, широкоугольную на 50 мегапикселей и телефотообъектив на 5 мегапикселей.

Также смартфон оснащен кремний-углеродной батареей емкостью 6500 миллиампер-часов с поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Однако больше всего вопросов вызвал выбор процессора. Внутри установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который также упоминается как Snapdragon 8 Gen 4. Это флагманский чип 2025 года, хотя в 2026 году уже доступны новые решения с более мощными AI-модулями.

Боксалл обращает внимание, что Vertu традиционно не делает ставку на максимальные технические характеристики. Для бренда значительно важнее остаются статусность, материалы и эксклюзивность.

Кожа аллигатора, золото и бриллианты

Vertu в свое время прославилась телефонами, которые вручную собирались в Великобритании. Внутри каждого устройства даже оставляли подпись мастера, который его создал. В новом Alphafold эта традиция частично сохранилась. Компания утверждает, что ручная отделка все еще используется, хотя производство больше не расположено в Великобритании.

Для смартфона предлагаются версии с кожей теленка и аллигатора, а также индивидуальные модификации с использованием 18-каратного золота и бриллиантов. Цена соответствует имиджу бренда. Базовая модель стоит 6 800 долларов, версия с кожей аллигатора – 8 800 долларов, а кастомный вариант с золотом и бриллиантами оценивается в 43 800 долларов.

Продажи Vertu Alphafold стартуют 28 мая.