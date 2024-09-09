Все детали о новых смартфонах

Первое, о чем упоминает компания, – это больший 6,3-дюймовый дисплей для iPhone 16 Pro и больший 6,9-дюймовый дисплей для iPhone 16 Pro Max.

Также в этом году самые тонкие рамки дисплея среди всех продуктов Apple.

Как уверяет компания, iPhone 16 Pro Max имеет "лучшее время автономной работы среди всех iPhone".

Выйдет четыре цвета: Черный титан, Белый титан, Пустынный титан (который фигурировал в сливах как кофейный цвет) и Природный титан.

Титановая рама теперь имеет новое обработанное покрытие.

iPhone 16 Pro имеет большую батарею.

Смотрите также Слухи подтверждены: Apple Watch Ultra 3 не будет, но выходят Ultra 2 в черном титане

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max работают на совершенно новом чипе A18 Pro:

3-нанометровые транзисторы второго поколения.

16-ядерный нейронный движок – 35 триллионов операций в секунду, быстрее и эффективнее, увеличение пропускной способности памяти на 17%.

Функции Apple Intellingece работают на 15% быстрее, чем в A17 Pro.

6-ядерный графический процессор: на 20% выше производительность, вдвое быстрее трассировка лучей, чем у A17 Pro.

6-ядерный процессор: 2 производительных ядра, 4 эффективных ядра, на 15% быстрее, чем A17 Pro, на 20% меньше энергопотребления, чем A17 Pro, "самый быстрый процессор в любом смартфоне", ускорители машинного обучения следующего поколения.

Более быстрая скорость USB 3, запись видео в формате ProRes.

Вдвое быстрее обработка данных для кодирования видео по сравнению с A17 Pro.



iPhone 16 Pro и Pro Max / Фото Apple

Камеры

Что касается обновлений камеры, Apple заявляет, что iPhone 16 Pro предлагает "никогда ранее не виданные" функции:

48-мегапиксельная камера Fusion Camera: сенсор quad-pixel второго поколения, нулевая задержка затвора для 48-мегапиксельных фотографий в форматах ProRaw и HEIF. 24-миллиметровое фокусное расстояние. Функция объединения четырех пикселей в один для лучшего качества изображения. 100% пикселей фокусировки. Диафрагма f/1.78. 2x телефото на 48 миллиметров. Антибликовое покрытие объектива. Второе поколение OIS со смещением сенсора.

сенсор quad-pixel второго поколения, нулевая задержка затвора для 48-мегапиксельных фотографий в форматах ProRaw и HEIF. 24-миллиметровое фокусное расстояние. Функция объединения четырех пикселей в один для лучшего качества изображения. 100% пикселей фокусировки. Диафрагма f/1.78. 2x телефото на 48 миллиметров. Антибликовое покрытие объектива. Второе поколение OIS со смещением сенсора. 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера . 13-миллиметровое фокусное расстояние. Сенсор quad-pixel. Диафрагма f/2.2. Автофокус.

. 13-миллиметровое фокусное расстояние. Сенсор quad-pixel. Диафрагма f/2.2. Автофокус. 5-кратная телефотокамера. Тетрапризменный телеобъектив.

В этом году также обновляются функции видеосъемки в iPhone 16 Pro, добавляя 4K со скоростью 120 кадров в секунду, Full HDR. Это стало возможным благодаря более быстрому сенсору 48-мегапиксельной камеры Fusion.

Приложение камеры также имеет интеллектуальную обработку звука для уменьшения шума ветра. 4K120 можно использовать в режиме замедленной съемки или видео, а после съемки ее можно настроить для воспроизведения со скоростью 120, 60, 30 или 24 кадров в секунду.

Фотографические стили были пересмотрены, чтобы адаптировать цвета и тени в реальном времени. Настройки применяются к конкретным цветам, а не просто добавляют один оттенок к сцене. Появились новые черно-белые варианты, естественный стиль и тому подобное. Стили можно персонализировать, настраивая тон и цвет, а также добавлять после съемки. Стили можно применять во время предварительного просмотра в реальном времени. Apple описывает это как "как профессиональную цветокоррекцию в реальном времени".

Смотрите также iPhone 16 анонсировали официально: чем интересен новый смартфон Apple

Кнопка управления камерой

Apple широко рекламирует новую кнопку управления камерой из сапфирового стекла с тактильной обратной связью. Она добавляет некоторые функции управления самой камерой и программным обеспечением. Теперь, нажимая на кнопку, у края экрана будет появляться небольшой блок с кнопками и настройками для быстрого управления и настроек.

Нажатие кнопки управления камерой прежде всего запускает программу камеры.

Повторное нажатие делает снимок, а удерживание кнопки - видеозапись.

Кнопка управления камерой также поддерживает сенсорные жесты, позволяя различать щелчок и легкое нажатие. Легкое нажатие открывает новый чистый предварительный просмотр, чтобы помочь пользователям сосредоточиться на кадрировании кадра, тогда как новое наложение обеспечивает быстрый доступ к функциям камеры, таких как зум и переключение между объективами.

Пользователи могут дважды слегка нажать, чтобы увидеть другие элементы управления и перейти к нужному.

Позже в этом году элемент управления камерой будет обновлен для блокировки фокусировки и экспозиции половинным нажатием.

Управление камерой также получит визуальный интеллект, новую функцию Apple Intelligence, эксклюзивную для линейки iPhone 16. Визуальный интеллект вызывается функцией Camera Control, позволяющей пользователям наводить камеру iPhone на что-то и получать контекстную информацию, например, информацию о ресторане, а также выполнять такие действия, как заполнение календаря событий.

Благодаря усовершенствованным микрофонам iPhone 16 Pro поддерживает функцию пространственной аудиозаписи во время видеозаписи для более захватывающего опыта при использовании наушников AirPods или Apple Vision Pro. Новая функция Audio Mix использует машинное обучение для идентификации и отделения фонового аудио и речи. Например, функция "Микширование в кадре" изолирует голос человека, которого снимают на камеру. "Кинематографический микс" обрабатывает звук, как в фильме, с экранным звуком спереди и шумами окружающей среды в окружении. Также появятся обновления для голосовых заметок, которые позволят вам накладывать трек поверх существующих записей.

Цены

Цена iPhone 16 Pro стартует от 999 долларов за 128 гигабайт и 1199 долларов за iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайт.

Они будут доступны для предварительного заказа в пятницу, а запуск состоится 20 сентября.