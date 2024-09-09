Доступность Apple Intelligence

Сегодня компания объявила, что ее функции искусственного интеллекта Apple Intelligence начнут работать в бета-версии, начиная с октября, в iOS 18.1, то есть сразу с запуском новых смартфонов на новые функции ожидать не стоит.

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Первые функции пакета Apple Intelligence будут доступны исключительно для англоязычных пользователей США. Впоследствии Apple развернет Apple Intelligence на большее количество языков. В декабре компания добавит поддержку диалектов английского языка в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании.

Новые языки также появятся в 2025 году. Компания Apple пообещала запустить Apple Intelligence на китайском, французском, японском и испанском в 2025 году.

После запуска Apple Intelligence будет доступна бесплатно для пользователей iPhone 15 Pro, iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Пользователи Mac или iPad с версией M1 или более поздней также могут получить доступ к функциям Apple Intelligence.

Apple официально не подтвердила, какие именно части Apple Intelligence будут запущены и когда:

Начиная с октября, мы ожидаем, что компания дебютирует с генерированием и корректурой текстов, резюмированием сообщений, резюмированием электронных писем, функцией Reduce Interruptions focus (новый режим фокусировки, который использует ИИ, чтобы показывать только важные уведомления, отфильтровывая все остальное) и функцией удаления объектов с фото Clean Up в приложении "Фотографии".

Также ожидается возможность записи и транскрибирования телефонных звонков,

Хотя компания об этом не сказала, но слухи свидетельствуют, что функция генерации изображений, например Genmoji и Image Playgrounds, появится в декабре. Марк Гурман был прав, когда говорил, что их не покажут на презентации.

Компания также упомянула о новой более персонализированной Siri, но деталей не предоставила. С более ранних слухов мы знаем, что голосовой помощник будет построен на искусственном интеллекте, сможет понимать контексты, интегрироваться с вашими приложениями и личной информацией, чтобы лучше понимать ваши потребности и прочее.

Apple изобрела собственную версию Google Lens под названием Visual Intelligence

Apple также представила новую функцию под названием "Визуальный интеллект" в iPhone 16. Из демонстрации, которую Apple показала в рамках своего мероприятия, кажется, что Visual Intelligence – это версия Google-объектива от Apple.

Новая функция активируется новой сенсорной кнопкой на правой стороне устройства под названием Camera Control. Одним нажатием кнопки визуальный интеллект может идентифицировать объекты, предоставлять информацию и предлагать действия на основе того, на что вы навели камеру. Наведите его на ресторан, чтобы мгновенно получить меню и рейтинги, или сделайте снимок флаера на мероприятие, чтобы добавить его непосредственно в календарь. Хотите узнать породу собаки? Наведите и щелкните, чтобы узнать. Хотите купить велосипед? Щелкните, чтобы найти его в Интернете.

Apple утверждает, что визуальный интеллект является частным и обрабатывается только на смартфоне, а это означает, что компания не знает, что вы ищете и распознаете.