По данным специалистов, китайская индустрия смартфонов переживает самое масштабное повышение цен за всю историю рынка, рассказывает 24 Канал.

Почему смартфоны в Китае стремительно дорожают?

Основная причина – дефицит микросхем памяти и их подорожание, что непосредственно повлияло на себестоимость мобильных устройств. В результате дорожают почти все модели – от бюджетных до флагманских.

Одними из первых рост стоимости почувствовали новые смартфоны. Так, недавно представленные Redmi K90 і iQOO 15 подорожали по сравнению с предыдущими поколениями на сумму от примерно 14,5 до 87 долларов, как сообщило недавно издание Nikkei Asian Review.

В среднем сегменте цены уже выросли примерно на 20%. Более того, производители готовят новые "корректировки стоимости" – в начале месяца компании Xiaomi, Oppo и Vivo планируют еще раз поднять цены на свои модели.

Особенно показательной стала ситуация с брендом Transsion, который активно работает на рынках стран Африки. Его новый флагман Ultra оценили примерно в 750 долларов, тогда как предыдущие устройства серии Note 60 Pro обычно стоили в пределах 500 – 600 долларов.

Что будет с бюджетными моделями?

Эксперты отмечают, что больше всего от подорожания памяти пострадают бюджетные смартфоны. Об этом ведущие специалисты IDC предупреждали еще в прошлом году Для производителей таких устройств даже небольшое увеличение стоимости компонентов имеет серьезное влияние на конечную цену. Малым компаниям будет еще сложнее: в период дефицита крупные бренды получают приоритет в поставках чипов, а мелким игрокам их может просто не хватить.

Первые признаки проблем уже заметны. В конце прошлого месяца компания Meizu Technology сообщила о приостановке разработки новых смартфонов. Кроме того, с популярного китайского маркетплейса Taobao исчезли все ее модели телефонов – в продаже остались только аксессуары.

Лидеры рынка только в выигрыше

Интересно, что на фоне подорожания бюджетных устройств выигрывают глобальные бренды. Например, Apple воспользовалась ситуацией и предложила китайским покупателям относительно доступные новинки – планшет iPad Air на процессоре M4 и смартфон iPhone 17e.

С учетом государственных субсидий его можно приобрести примерно за 579 долларов. В премиальном сегменте дороже 1159 долларов Apple уже контролирует более 70% китайского рынка смартфонов.

Интересный факт! Подорожание в целом коснется всей техники, как ранее сообщало издание WSJ. Это прежде всего касается рынка компьютерных компонентов, но пострадает практически вся электроника.

Как изменится рынок смартфонов?

Аналитики Omdia прогнозируют, что китайские производители будут пытаться сдерживать цены за счет уменьшения собственной маржи. В то же время компании будут делать ставку на новые функции – прежде всего на интеграцию искусственного интеллекта, чтобы стимулировать покупателей обновлять смартфоны даже несмотря на подорожание.

По оценкам экспертов, средняя цена смартфонов китайских брендов может вырасти примерно на 18%, тогда как флагманские модели подорожают более чем на 30%. Из-за этого пользователи начнут дольше пользоваться своими устройствами: средний цикл эксплуатации может увеличиться с 28 до 33 месяцев.

Рынок постепенно будет концентрироваться вокруг крупнейших игроков – Apple, Huawei, Xiaomi и Samsung. Покупатели, которые особенно чувствительны к цене, все чаще будут обращать внимание на вторичный рынок.

Аналитики Counterpoint Research ожидают, что уже с марта средняя стоимость новых смартфонов в Китае вырастет на 15 – 25%. При этом общая ситуация в индустрии выглядит сложной: по прогнозу IDC, глобальный рынок смартфонов в этом году может сократиться примерно на 13%. Только за первый квартал падение может составить 6,8%.

Поэтому возможно именно сейчас отличное время выбрать себе смартфон, поскольку это может быть устройство, которым вам придется пользоваться ближайшие несколько лет. Кстати, недавно мы выбрали 5 самых популярных смартфонов февраля 2026 года среди пользователей по итогам бенчмарков.